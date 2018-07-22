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أمن القاهرة يستجوب عصابة سرقة مجوهرات من فيلا لبيان ارتكابهم وقائع أخرى

الأحد، 22 يوليه 2018 02:00 ص
أمن القاهرة يستجوب عصابة سرقة مجوهرات من فيلا لبيان ارتكابهم وقائع أخرى صورة أرشيفية
كتب كريم صبحى
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تناقش أجهزة الأمن عصابة استولت على أموال ومجوهرات من فيلا بالمنطقة لبيان ارتكابهم وقائع أخرى.

كان قسم شرطة التجمع الخامس تلقى بلاغا من "سلمى.ا.ز.ع. " 26 سنة موظفة بشركة للإعلانات تفيد باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن ( 6 كوليه، 10 سلسلة، 15 خاتم، 10 اسورة، 10 غوايش، 56 سلسلة بعلقات الماس، 5 بروش الماس، 10 خاتم الماس، 6 اسورة ألماس )، مبلغ مالى 70 ألف جنيه، 150 دولارا، هاتف محمول ماركة آيفون، 10 ساعات يد ماركات مختلفة، 2 كاميرا، نظارة شمسية، ومفتاح تشغيل سيارة ماركة مرسيدس من داخل الفيلا سكنها، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

على الفور انتقل رجال المباحث وتبين وجود كسر بكالون الباب الالوميتال الخاص بشرفة الفيلا سكن المجنى عليها، وبإجراء التحريات ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من عماد.ش.س.ع. 38 سنة عاطل والمطلوب التنفيذ عليه 4 حكم حبس جزئى" سرقة " بإجمالى حبس سنتين، وشقيقه محمد 26 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 6 قضايا آخرها القضية رقم 4986 لسنة 2011م العمرانية / جيزة " سرقة وسائل نقل "، ومحمد.ا.ع.س. 25 سنة عاطل، وبالكشف عليهم تبين أنهم مطلوبون جميعا للتنفيذ عليهما فى القضية رقم 4841 /242 لسنة 2013م التجمع الخامس " سرقة بالاكراه " والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات لكل منهم بجلسة 11/6/2015م، ومطلوب ضبط وإحضار المتهمين الأول والثانى على ذمة القضية رقم 5192 لسنة 2018م التجمع الخامس " سرقة مسكن ".

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوه المرافقة من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق وكسر الباب "، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها بمحل سكنهما، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهم بالسرقة، وبمواجهتهم بالحكم الصادر ضدهم اقروا به، وبمواجهة المتهمان الاول والثانى بقرار الضبط والاحضار اعترفا بأنهما وراء ارتكاب واقعة سرقة حقيبة يد حريمى بداخلها جهاز "لاب توب" هاتف محمول، سلسلة ذهبية، مفتاح تشغيل السيارة رقم ج ف ق 674 ماركة مرسيدس والاستيلاء عليها من داخل فيلا على.ا.ح. 31 سنة تاجر والمحرر بشأنها المحضر رقم 5192 لسنة 2018م جنح القسم والمطلوب ضبطهما واحضارهما على ذمة ذات القضية، بالاشتراك مع محمد.س.و. 37 سنة عاطل، والمقيد الحرية على ذمة ذات القضية، وأن الأخير ضبط وبحوزته كافة المسروقات، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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