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الأحد، 22 يوليه 2018 11:52 ص
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أمن الإسكندرية يضبط سولار مدعم قبل بيعه فى الأسواق

الأحد، 22 يوليه 2018 11:50 ص
أمن الإسكندرية يضبط سولار مدعم قبل بيعه فى الأسواق حملات تموينية - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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شنت مديرية امن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف، مدير الأمن، حملة مكبرة على الأسواق، لضبط الأسعار والخارجين على القانون.
 
 
وأسفرت عن ضبط "م ش ط" 44 سنة المدير المسئول عن محل لبيع زيوت السيارات كائن بدائرة قسم أول العامرية بالاشتراك مع مفتشي مديرية التموين بالإسكندرية، وضُبط 1000  لتر من السولار المدعم دون ثمة مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازته، وتحرر المحضر جنح قسم أول العامرية، وجارى العرض على النيابة.
 
وفى مجال السلع غير الصالحة،  تم ضبط "س م ال" 40 سنة صاحب فرش  لبيع مستلزمات حلوانية كائن بدائرة قسم اللبان، وضبط بحوزته "1427" عبوة جيلي متنوعة بإجمالي وزن " 809.5 " كجم منتهية تاريخ الصلاحية، وتحرر المحضر جنح قسم اللبان، وجارى العرض على النيابة.
 
 وفي مجال السلع مجهولة المصدر، تم ضبط "ج ص ى" 45 سنة المدير المسئول عن محل نظارات  بدائرة قسم مينا البصل، تم ضبط "100" شنبر نظارة طبية أجنبية الصنع مجهولة المصدر، وتحرر المحضر جنح قسم مينا البصل، وجارى العرض على النيابة .
 
وفي مجال استخدام أوراق مطبوعة فى تعبئة المواد الغذائية، تم ضبط  2 قضية استخدام أوراق مطبوعات فى تعبئة المواد الغذائية، وفي مجال إدارة المنشآت بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم ضبط  "2" قضية إدارة وتشغيل منشأه بدون ترخيص.
 
وفي مجال سحب عينات من المطاحن، تم سحب 8 عينات "دقيق بلدي – قمح – ردة ناعمة" لتحليلها بمعامل وزارة التموين، وضبط "10" قضايا عدم حمل شهادة صحية، وضبط 8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامة.

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