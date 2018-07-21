2.7 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا فى أول 5 أشهر من 2018

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أفاد المكتب التجارى الروسى بأن التبادل التجارى بين مصر وروسيا فى أول خمسة أشهر من هذا العام 2018 بلغ 775.2 مليار دولار بارتفاع قدره نحو 5.31 فى المائة بالمقارنة عن نفس الفترة من عام 2017.

وأوضح المكتب التجارى الروسى فى بيان اليوم (السبت) أن قيمة الصادرات الروسية لمصر بلغت 418.2 مليار دولار فى أول خمسة أشهر من هذا العام بزيادة تقدر بحوالى 3.32 فى المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضى، فى حين وصلت قيمة الصادرات المصرية لروسيا 356 مليون دولار بزيادة تقدر بنحو 5.26 فى المائة .

وأضاف أن الصادرات الروسية لمصر تشمل الحبوب بقيمة 7.804 مليون دولار (تمثل 33% من جملة الصادرات) والوقود المعدنى بقيمة 3.399 مليون دولار (5.16%) والمعادن بـ 5.280 مليون دولار (6.11 فى المائة) والنحاس بقيمة 1.169 مليون دولار (7%) والطائرات بقيمة 8.167 مليون دولار (9.6%) .

وأشار إلى أن الصادرات المصرية لروسيا تضمنت الفاكهة بقيمة 5.164 مليون دولار ( تمثل 2.46 % من جملة الصادرات) والخضروات ب 144 مليون دولار (4.40%) والملابس وملحقاتها بقيمة 14 مليون دولار ( 4 %).