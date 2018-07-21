وزير لبنانى: هناك حملة ممنهجة لنشر اليأس بين اللبنانيين وضرب السياحة

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قال وزير شئون مكافحة الفساد اللبنانى نقولا توينى، إن هناك حملة ممنهجة لنشر اليأس والإحباط فى أوساط الشعب اللبنانى، من خلال إطلاق الشائعات التى تستهدف ضرب السياحة، من قبيل وجود تلوث جرثومى فى الشواطئ وعدم صلاحية المكسرات اللبنانية للاستهلاك.

وكانت تقارير إعلامية نشرتها وسائل إعلام دولية قد تحدثت فى الأيام الماضية عن وجود تلوث كبير وخطير فى الشواطئ اللبنانية وعدم صلاحيتها للسباحة وصيد الأسماك، بسبب تراكم النفايات بها، وهو الأمر الذى نفاه المجلس الوطنى للبحوث العلمية والمركز الوطنى لعلوم البحار فى لبنان، والذى أصدر تقريرا جاء به أن أكثر من 80 % من شواطىء لبنان سليمة ونظيفة وتخلو من التلوثات الجرثومية، ومنع اليابان استيراد المكسرات اللبنانية بدعوى خطورتها على الصحة .

وذكر الوزير توينى – فى بيان له اليوم – أن تقرير المجلس الوطنى للبحوث العلمية والمركز الوطنى لعلوم البحار، استغرق تحضيره 33 شهرا ونتائجه العلمية واضحة فليس كل الشاطئ اللبنانى ملوثا بل أماكن محددة جدا، كما أن المختبر الوطنى انتهى بدوره إلى أن المكسرات اللبنانية صالحة وجيدة الإنتاج، وبعيدا عن نظرية المؤامرة نقول إنه يجب على القضاء أن يفصل فى ذلك .

وأضاف لقد ضاقت صدورنا من كم التشاؤم العلمى فى لبنان بدءا بعلم الاقتصاد وعلم البحار وصولا الى مؤشر السعادة المقارن بين الدول، وفى الحقيقة فإن ترديد هذه الشائعات بشكل علمى وبمضمون خرافى يجعلنا نسأل لمصلحة من كل هذا، وهل هى مدفوعة من جهات متضررة.