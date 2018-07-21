وزير الداخلية يحيى شهداء الشرطة.. وللخريجين: اجعلوا قسمكم عقيدة لحماية الوطن

كتب محمد تهامى زكى

توجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتقدير والوفاء لأرواح شهداء الشرطة الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل وطنهم، كما تقدم بتحية عرفان للمصابين من أبناء الشرطة داعيا لهم باكتمال شفاءهم.

ووجه توفيق، رسالة للخريجين الجدد خلال حفل تخرج دفعة جديدة بحصور الرئيس السيسى، قائلا: "تؤدون اليوم قسما عزيزا غاليا تلتزمون فيه بالوفاء للوطن والولاء لشعبه، حاملين رسالتكم بالذمة والصدق والإخلاص، ماضين لنصرة الحق والعدل متمسكين بالشجاعة والمثابرة والإقدام فى مواجهة التحديات واجعلوا من قسمكم عقيدة راسخة ومنهج عمل لحماية أمن الوطن وتدعيم استقراره"، مقدما التهنئة لأسر الطلبة لتدعيم مسيرة أبنائهم.