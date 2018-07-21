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وزير التعليم العالى: لجنة لدراسة تخصصات جديدة بالجامعات

السبت، 21 يوليه 2018 06:24 م
وزير التعليم العالى: لجنة لدراسة تخصصات جديدة بالجامعات د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
وائل ربيعى
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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور عمرو عدلى، نائب الوزير لشئون الجامعات، تكون مختصة بدراسة التخصصات الجديدة بالكليات التى ستضاف لمنظومة التعليم العالى فى مصر خلال العام المقبل.

 

وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية اليوم، على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقر المجلس بجامعة القاهرة، أن التخصصات الجديدة متمثلة فى الأمن معلوماتى والتحليل البيانات وعولمة الاتصالات، معلنا أن هذه التخصصات موجودة فى كل الجامعات العالمية، وأنه سيتم تقليل الأعداد فى الكليات الاعتيادية مثل الحقوق  والتجارة لصالح هذه الكليات الجديدة.

 

 


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