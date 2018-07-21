وزير التعليم العالى: استثناء الـ2 % أقل واجب من الدولة لطلاب شمال سيناء

وائل ربيعى

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن قرار تخفيض الحد الأدنى لقبول طلاب شمال سيناء فى الجامعات البالغ 2% بقرار مجلس الوزراء ميزة نسبية للقبول بالجامعات ويمثل أقل واجب يمكن أن تقدمه الدولة لطلاب شمال سيناء بعد ظروف قاسية للغاية مروا بها.

وقال الوزير، فى تصريحات صحفية اليوم، على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقر المجلس بجامعة القاهرة، إن طلاب شمال سيناء تحملوا ظروف قاسية وهذا التخفيض سيكون للعام الحالى فقط وسيضع ضوابطه المجلس الأعلى للجامعات، قائلا: "لا تغيير بقواعد القبول الخاصة فى جامعة سيناء التى تستقبل طلاب من كل مصر ولكن التخفيض لطلاب شمال سيناء فقط".

وتابع أنه طالب الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، بعمل حصر بضوابط حافز الابتكار وقائمة بالأماكن الجوائز العلمية وبراءات الاختراع تكون مقيدة ومعلنة خلال الفترة المقبلة وتعلن فى كل الجهات لإضافتها بعد ذلك مثل درجات الحافز الرياضى على مجموع طلاب الثانوية العامة.