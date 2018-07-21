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خالد صلاح
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هيئات حقوقية تتهم تركيا بارتكاب انتهاكات بحق سكان مدينة عفرين السورية

السبت، 21 يوليه 2018 10:21 ص
هيئات حقوقية تتهم تركيا بارتكاب انتهاكات بحق سكان مدينة عفرين السورية جندى تركى فى عفرين- أرشيفية
أ ش أ
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 رصدت 15 منظمة وهيئة حقوقية كردية وسورية انتهاكات القوات التركية والفصائل السورية المتعاونة معها فى مدينة عفرين وقراها شمالى البلاد .


وذكر تقرير صادر عن هذه الهيئات – حسبما أفادت قناة " العربية " الإخبارية اليوم  السبت - أنه تم تسجيل عمليات تهجير قسرية لأعداد كبيرة من سكان مدينة عفرين . مشيرا إلى أن الانتهاكات التركية تمثلت كذلك فى استهداف المدنيين واغتيالهم.


وطالبت الهيئات الحقوقية، المجتمع الدولى والاقليمى بالضغط على تركيا من أجل الانسحاب من عفرين وقراها، مؤكدة على ضرورة الكشف عن مصير المخطوفين والمفقودين وإطلاق سراحهم جميعا.

 

 


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