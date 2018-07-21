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السبت، 21 يوليه 2018 03:45 م
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نيابة بنها تخلى سبيل ربة منزل بعد تشاجرها مع ممرضة بالتأمين الصحى

السبت، 21 يوليه 2018 03:24 م
نيابة بنها تخلى سبيل ربة منزل بعد تشاجرها مع ممرضة بالتأمين الصحى مشاجرة نسائية - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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قررت نيابة قسم ثان بنها برئاسة المستشار حمدى السيد إخلاء سبيل ربة منزل بضمان محل إقامتها، إثر تشاجر ها مع ممرضة بعيدة القلب بالتأمين الصحى ببنها.

 

تعود وقائع القضية بتلقى الأجهزة الأمنية إخطارا بنشوب مشاجرة بين ممرضة بعيادة القلب بالتامين الصحى ببنها وربة منزل مرافقة لأحد المرضى مما ادى لتشابكهما بالأيدى وتبادلهما الاتهامات فيما تم حجز الممرضة بالمستشفى بعد إصابتها بارتجاج فى المخ وفق تقرير المستشفى فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على الطرف الثانى "ربة منزل".

 

كشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت بقيام الطرف الأول الممرضة من الطرف الثانى ربة منزل الخروج من غرفة إجراء رسم القلب بالعيادة بعد قيامها بإدخال والدتها لإجراء فحوصات طبية فرفضت الأخيرة ونسبت مشادة كلامية بينهما وتشابك بالأيدى مما أدى لإصابة الطرفين.

 

من جانبها قالت الممرضة فى التحقيقات "ش م" الطرف الاول أنها تعرضت للضرب من الطرف الثانى ربة منزل التى قامت برطم رأسها على الأرض مما أصابها بارتجاج فى المخ حجزت على إثرة بالرعاية المركزة بالمستشفى مشيرة أن المشاجرة بدأت بعد أن طلبت من الطرف الثانى وهى مرافقة لأحد المرضى تركها لإجراء الفحوصات والخروج من الغرفة فرفضت وحدثت المشاجرة.

 

فيما قالت الطرف الثانى ربة منزل فى التحقيقات إنها فوجئت بتعنت الطرف الأول الممرضة معها وطردها من الغرفة وعدم الاستماع لها ومحاولة التعدى عليها فدافعت عن نفسها مشيرة إلى أنها حررت محضر اتهمت فيه الممرضة بالتعدى عليها.


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