video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 يوليه 2018 02:03 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

نيابة الساحل تأمر بحبس مقاول بتهمة التهرب من أحكام قضائية 4 أيام

السبت، 21 يوليه 2018 12:14 م
نيابة الساحل تأمر بحبس مقاول بتهمة التهرب من أحكام قضائية 4 أيام حبس _ ارشيفية
كتب عبد الله محمود
إضافة تعليق

أمرت نيابة الساحل بحبس مقاول، 4 ايام على ذمة التحقيق ، لاتهامه بالهروب من تنفيذ أحكام بالسجن لمدة 6 سنوات، ودفع غرامات تقدر بمليون و100 جنيه بمنطقة الساحل.

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الساحل، بقيادة المقدم علاء خلف الله، رئيس المباحث، من ضبط "ح.ح"، 50 سنة، مقاول والمطلوب التنفيذ عليه في 13 حكم حبس جزئي "مباني"، بإجمالي حبس 6 سنوات وغرامات مالية مستحقة بلغت مليونا ومائة ألف جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده، اعترف بها، تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة تأمر بتشريح جثة وكيل سابق لـ"الثقافة" لمعرفة سبب وفاته بعد مشاجرة مع زوج ابنته

أخبار الحوادث

نيابة الساحل

حبس مقاول

التهرب من أحكام

غرامات مالية




لا تفوتك
فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

خطة تطبيق التأمين الصحى الجديد ببورسعيد.. 800 ألف مواطن يحصلون على الكارت الذكى للانتفاع بالخدمات.. طبيب لكل 20 ألف مواطن بـ40 وحدة.. و3 مستويات للعلاج بالمستشفيات.. وهيئة رئاسية تعتمد منشآت المنظومة بالمحافظات

خطة تطبيق التأمين الصحى الجديد ببورسعيد.. 800 ألف مواطن يحصلون على الكارت الذكى للانتفاع بالخدمات.. طبيب لكل 20 ألف مواطن بـ40 وحدة.. و3 مستويات للعلاج بالمستشفيات.. وهيئة رئاسية تعتمد منشآت المنظومة بالمحافظات

10 حرف تراثية ترفع اسم مصر فى بلاد العالم.. الخيامية والصدف وصناعة التللى واليدوية مهن تصارع من أجل البقاء.. خريج كلية نظم ومعلومات يتحدى لإحياء صناعة الصدف.. النقش على النحاس يشتكى غياب السياح بخان الخليلى

10 حرف تراثية ترفع اسم مصر فى بلاد العالم.. الخيامية والصدف وصناعة التللى واليدوية مهن تصارع من أجل البقاء.. خريج كلية نظم ومعلومات يتحدى لإحياء صناعة الصدف.. النقش على النحاس يشتكى غياب السياح بخان الخليلى

"4" أسباب تعيد ليفربول إلى لقب الدورى الإنجليزى بالموسم الجديد

"4" أسباب تعيد ليفربول إلى لقب الدورى الإنجليزى بالموسم الجديد

من العيوب للمميزات.. اعرف شخصية برج السرطان عن قرب

من العيوب للمميزات.. اعرف شخصية برج السرطان عن قرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة