نيابة الساحل تأمر بحبس مقاول بتهمة التهرب من أحكام قضائية 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الساحل بحبس مقاول، 4 ايام على ذمة التحقيق ، لاتهامه بالهروب من تنفيذ أحكام بالسجن لمدة 6 سنوات، ودفع غرامات تقدر بمليون و100 جنيه بمنطقة الساحل.

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الساحل، بقيادة المقدم علاء خلف الله، رئيس المباحث، من ضبط "ح.ح"، 50 سنة، مقاول والمطلوب التنفيذ عليه في 13 حكم حبس جزئي "مباني"، بإجمالي حبس 6 سنوات وغرامات مالية مستحقة بلغت مليونا ومائة ألف جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده، اعترف بها، تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.