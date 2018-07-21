video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 يوليه 2018 07:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

نورى المالكى: لابد من إعادة تنظيم قانون امتيازات أعضاء مجلس النواب العراقي

السبت، 21 يوليه 2018 07:05 ص
نورى المالكى: لابد من إعادة تنظيم قانون امتيازات أعضاء مجلس النواب العراقي نائب رئيس الجمهورية العراقية
بغداد /أ ش أ/
إضافة تعليق

شدد نائب رئيس الجمهورية العراقية ـ زعيم ائتلاف دولة القانون نورى المالكى، على ضرورة إعادة تنظيم قانون امتيازات أعضاء مجلس النواب لينسجم مع قوانين الدولة والتقاعد العام.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية ـ العراقية مساء  الجمعة، عن المكتب الإعلامى لائتلاف دولة القانون فى بيان قوله :" إنه فى معرض رده على اسئلة الصحفيين الموجهة له عبر نافذة التواصل مع وسائل الإعلام الخاصة بالموقع الإلكترونى للمكتب الإعلامى بشأن موقفه من قانون امتيازات أعضاء مجلس النواب، أوضح رئيس ائتلاف دولة القانون نورى المالكى إن من مهام مجلس النواب الجديد اعادة النظر فى القانون الذى أصدره حول هيكلته وامتيازاته".

وأكد المالكي، حسب البيان، أن "هذا القانون لابد من اعادة تنظيمه ليكون منسجما مع القوانين الأخرى الخاصة بهيكليات مؤسسات الدولة، ومع قانون التقاعد العام والقوانين الاخرى ذات العلاقة بالمجلس".

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادى أعلن اليوم، رفضه لقانون امتيازات النواب الذى اقره البرلمان، وفيما اكد تقديم طعن به، وأشار إلى أن القانون فيه تبعات مالية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مقتل شخص فى الديوانية إثر تجدد المظاهرات جنوب العراق

نورى المالكى

العراق

أخبار العراق

تنظيم قانون امتيازات أعضاء

مجلس النواب العراقي




لا تفوتك
بدء الإغلاق الجزئى بميدان هليوبوليس فى مصر الجديدة بسبب أعمال مترو الأنفاق

بدء الإغلاق الجزئى بميدان هليوبوليس فى مصر الجديدة بسبب أعمال مترو الأنفاق

شيرى عادل فى أول تغريدة بعد زواجها من معز مسعود:صلوا على من كان لا يجرح أحداً

شيرى عادل فى أول تغريدة بعد زواجها من معز مسعود:صلوا على من كان لا يجرح أحداً

جماهير ريال مدريد تهاجم كريستيانو رونالدو بعد الرحيل إلى يوفنتوس

جماهير ريال مدريد تهاجم كريستيانو رونالدو بعد الرحيل إلى يوفنتوس

صور.. نقل تابوت الإسكندرية الأثرى إلى مقابر مصطفى كامل

صور.. نقل تابوت الإسكندرية الأثرى إلى مقابر مصطفى كامل

حماس تعلن التوصل لتهدئة فى غزة بجهود مصرية وأممية

حماس تعلن التوصل لتهدئة فى غزة بجهود مصرية وأممية

صور.. وزير التموين: ربط المكاتب والمديريات إلكترونيا لإضافة المواليد

صور.. وزير التموين: ربط المكاتب والمديريات إلكترونيا لإضافة المواليد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة