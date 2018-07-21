نورى المالكى: لابد من إعادة تنظيم قانون امتيازات أعضاء مجلس النواب العراقي

بغداد /أ ش أ/

شدد نائب رئيس الجمهورية العراقية ـ زعيم ائتلاف دولة القانون نورى المالكى، على ضرورة إعادة تنظيم قانون امتيازات أعضاء مجلس النواب لينسجم مع قوانين الدولة والتقاعد العام.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية ـ العراقية مساء الجمعة، عن المكتب الإعلامى لائتلاف دولة القانون فى بيان قوله :" إنه فى معرض رده على اسئلة الصحفيين الموجهة له عبر نافذة التواصل مع وسائل الإعلام الخاصة بالموقع الإلكترونى للمكتب الإعلامى بشأن موقفه من قانون امتيازات أعضاء مجلس النواب، أوضح رئيس ائتلاف دولة القانون نورى المالكى إن من مهام مجلس النواب الجديد اعادة النظر فى القانون الذى أصدره حول هيكلته وامتيازاته".

وأكد المالكي، حسب البيان، أن "هذا القانون لابد من اعادة تنظيمه ليكون منسجما مع القوانين الأخرى الخاصة بهيكليات مؤسسات الدولة، ومع قانون التقاعد العام والقوانين الاخرى ذات العلاقة بالمجلس".

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادى أعلن اليوم، رفضه لقانون امتيازات النواب الذى اقره البرلمان، وفيما اكد تقديم طعن به، وأشار إلى أن القانون فيه تبعات مالية.