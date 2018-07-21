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"نقل البرلمان": 111 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد.. ولابد من الصيانة الدورية

السبت، 21 يوليه 2018 05:00 ص
"نقل البرلمان": 111 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد.. ولابد من الصيانة الدورية لجنة النقل بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل
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أوضحت لجنة النقل بمجلس النواب، أن الحكومة فى برنامجها تستهدف تطوير شبكة السكة الحديد بتكلفة 111.5 مليار جنيه، وذلك من خلال أسطول السكك الحديدية والجرارات عن طريق توريد ألف و300 عربة حديثة، و300 عربة بضاعة، و100 جرار حديث، وإنشاء خطوط سكك حديد جديدة بأطوال تبلغ 7.7 كم.

 

وأشارت اللجنة، فى تقريرها الخاص بالرد على برنامج الحكومة، إلى أن البرنامج تضمن أيضًا خطة الوزارة لتطوير المزلقانات الأشد خطورة، بتكلفة استثمارية حوالى 3 مليارات جنيه، وأوصت اللجنة بضرورة إجراء هيكلة مالية وإدارية للهيئة القومية للسكة الحديد، وذلك لتعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها، مع توجيه مزيد من الاهتمام بنقل البضائع، خاصة أن حجم البضائع المنقولة عبر السكة الحديد ضئيل جدًا بالمقارنة بحجم البضائع التى يتم نقلها عن طريق الطرق البرية.

 

وشددت اللجنة فى توصياتها، على ضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية للبنية الأساسية للسكة الحديد، وكذلك تدعيم وصيانة الأسطول الحالى من عربات وقاطرات وجرارات، والعمل على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، من خلال الاعتماد على التقنيات والأساليب الإلكترونية الحديثة فى كافة الأعمال.


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