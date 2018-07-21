موجز الساعة 10.. مصر ترفض قانون يهودية الدولة بإسرائيل وتؤكد: يقوض السلام

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها، رفض مصر لتبنى الكنيست الإسرائيلى لقانون "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وبدء علاج المرضى بعد 48 ساعة من تسجيلهم بموقع قوائم الانتظار، وإصدار رئيس الوزراء قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى، وإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات غدا،

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة العاشرة مساء..

مصر ترفض قانون يهودية الدولة فى إسرائيل.. وتؤكد: يقوض فرص تحقيق السلام

أعربت جمهورية مصر العربية، عن رفضها لتبنى الكنيست الإسرائيلى لقانون "الدولة القومية للشعب اليهودي"، والذى ينص على أن إسرائيل هى الوطن القومى للشعب اليهودى الذى يعود له حصرًا حق تقرير المصير، لتداعياته التى تكرس من مفهوم الاحتلال والفصل العنصرى، وتقوض من فرص تحقيق السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فضلًا عما ينطوى عليه من آثار محتملة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو حق ثابت نصت عليه مقررات الشرعية الدولية وغير قابل للتصرف.

"متحدث مجلس الوزراء": 7 مشروعات جديدة بقناة السويس توفر مليون فرصة عمل

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء ناقش مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس،اليوم، عددا من الملفات بشأن القناة.

مصدر أمنى لـ"اليوم السابع": الإثنين الإفراج عن أول دفعة عفو رئاسى بينهم الغارمات

أكد مصدر أمنى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن قطاع مصلحة السجون سيقوم بالإفراج عن أول دفعة من السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى صباح الإثنين القادم وذلك تنفيضا للقرار رقم 334 لسنة 2018 الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين لثورة 23 يوليو 1952.

وزيرا التعليم والتعليم العالى: بدء الدراسة بالمدارس والجامعات 22 سبتمبر

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهرى مساء اليوم السبت برئاسة د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ود.يوسف راشد القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.

وزيرة الصحة تزور مرضى قوائم الانتظار بمستشفى وادى النيل..وتؤكد: تحويل المريض خلال 48 ساعة بعد التسجيل بالموقع الإلكترونى لتلقى العلاج.. و15300 الخط الساخن للاستفسار عن الخدمة.. ومستمرون فى تقديم الرعاية للمرضى

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنها تتابع بشكل جيد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات الحرجة والتدخلات الطبية الطارئة، مشيرة إلى أن هناك 9 تخصصات طبية هامة يتم التعامل فيهم مع المرضى.

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى

أصدر الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى المستخدم فى المنازل والنشاط التجارى المعادل للاستخدام المنزلى وفقا لشرائح الاستهلاك .

التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات غدا

يعقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مؤتمرًا صحفيًا غدا الأحد، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، بعد الانتهاء من عمليات فرز وتعديل رغبات طلاب المرحلة الأولى.

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة بكلية الشرطة.. الضباط الجدد يقسمون أمام الرئيس على حفظ الوطن وردع المخاطر.. ويقدمون عروضا عسكرية وقتالية تظهر قوتهم.. ورئيس أكاديمية الشرطة: نشهد ميلاد جيل جديد تربى على ركائز علمية

شهدت كلية الشرطة صباح اليوم، السبت، تخريج دفعة جديدة من طلابها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى حرص على حضور الحفل بأكاديمية الشرطة فى القاهرة الجديدة.

اللمسات الأخيرة قبل افتتاح الرئيس لمحطات سيمنز بقدرة 14 ألف ميجاوات.. المحطات من طراز "H Class " بأحدث تكنولوجيا وأعلى كفاءة وتوفر 3.1 مليار دولار سنويا فى استهلاك الوقود .. ومصدر: الافتتاح سيكون عالميا

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى وضع اللمسات الأخيرة قبل افتتاح أكبر وأحدث محطات توليد الكهرباء بالعالم ببنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات، والتى تنفذها شركة سيمنز الألمانية، والتى من المقرر افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لها الثلاثاء المقبل.

كيف أدت الشائعات لجرائم القتل الجماعى؟ تحذيرات من عمليات الخطف الوهمية تسفر عن 24 جريمة قتل بالهند.. رسائل واتس آب تبث الفتنة بين الهنود.. وتقلل نسبة الحضور المدارس.. والطب النفسى يحذر من حرب نفسية مشابهة بمصر

ربما تتلقى يوميًا واحدة من تلك الرسائل التى تحذر من انتشار ظاهرة خطف الأطفال فى منطقتك، وعلى الرغم من أنك لم تسمع على أرض الواقع بحادثة واحدة أو حتى تعلم اسمًا محددًا للضحايا، إلا أنك قد تتجاهل هذا وتفضل أن تنشر التحذير، الذى وصلك ويؤكد أن "الخاطف حر طليق" ويوصيك بأن "توعى غيرك".

قرار جمهورى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرار بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين لثورة 23 يوليو 1952.

نيابة العبور تقرر حبس 5 رجال أعمال لإدارتهم مصنع هيروين 4 أيام

أمرت نيابة العبور برئاسة المستشار محمد غالب، وبإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات شمال بنها بحبس 5 رجال أعمال من محافظات الإسماعيلية والقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق لقيامهم بإدارة مصنع لإنتاج الهيروين، داخل مزرعة تابعة لجمعية أحمد عرابى بمدينة العبور.

مميش يعرض لرئيس الحكومة توقيع عقود وحل منازعات مع 25 مستثمرا - صور

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة المشروعات المنفذة.

الآثار ردا على شائعات تابوت الإسكندرية: لا يوجد زئبق أحمر وندرس الجماجم

انتشر فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى وبعض الصحف أنباء متضاربة حول نوع السائل وهوية الهياكل العظمية التى عُثر عليها داخل تابوت الإسكندرية الذى تم فتحه أمس الأول بمنطقة سيدى جابر.

لأول مرة.. المغرب يعيين 299 امرأة بوظيفة "مأذون شرعى"

أعلنت وزارة العدل المغربية، اليوم السبت، أنها اختارت 299 امرأة لشغل وظيفة "مأذون شرعي" من بين مشاركين فى مسابقة فتحت أمام النساء لأول مرة، على إثر فتوى نادرة فى العالم الإسلامى أجازت للنساء ممارسة هذه المهنة.

روسيا تعرب عن استعدادها لقمة ثانية بين ترامب وبوتين

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، أن روسيا أعربت عن استعدادها لعقد قمة ثانية بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى دونالد ترامب.

صور.. محطات الخيانة التركية للقضية الفلسطينية.. "أردوغان" طبع مع الاحتلال الإسرائيلى فى2017.. أبرم صفقات على دماء الفلسطينيين.. وأنقذ مستوطنات يهودية من الحرائق.. ومفاجأة: شركة تركية تبنى سفارة واشنطن فى القدس

فى عام 2009 عندما انفعل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وانسحب فى مشهد درامى شهدته قاعد مؤتمر دافوس، احتجاجا على عدم منحه فرصة الرد على على الرئيس الإسرائيلى شمعون بيريز الذى كان يدافع عن عدوان كيان الاحتلال على غزة، لم يكن أحدا يتوقع أن يطعن اردوغان فلسطين بخنجر مسموم بعد سنوات ويبنى علاقة حميمة مع إسرائيل، توجت بتطبيع كامل وتعاون عسكرى وأمنى واقتصادى فى عام 2017.

أيرلندا تهدد بمنع الخطوط البريطانية من التحليق فى مجالها الجوى بعد بريكست

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن الارتباك المتعلق بالسفر جوا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى زاد بشكل كبير بعدما ظهر الخلاف بين رئيس الوزراء الأيرلندى ووزير النقل البريطاني، حيث حذر الأول، ليو فارادكار، أنه فى حالة "بريكست" غير منظم من الاتحاد الأوروبى، يمكن حظر الخطوط الجوية البريطانية من المجال الجوى الأيرلندى.

مصادر النشطاء الخاصة فى كاريكاتير اليوم السابع

تفاعلت ريشة فنان الكاريكاتير أحمد قاعود مع حرب الشائعات الدائرة عبر منصات التواصل الاجتماعى، والتى تواصل دق الأسافين بين أطياف المجتمع الواحد، من خلال معلومات مجهولة المصادر.

خروج الفنان جميل راتب من العناية المركزة واستقرار حالته الصحية

مجدى عبد الغنى: اتحاد الكرة وافق على مشاركة 4 أجانب فى المباراة الواحدة

أكد مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إنه تم الاستقرار على مشاركة الأجانب الأربعة مع كل فريق فى مباريات الدورى الممتاز لموسم 2018 - 2019، والمقرر انطلاقه يوم 31 من الشهر الجارى.

دفتر أحوال المحترفين.. محمد صلاح يبدأ رحلة الاستعداد للموسم الجديد مع ليفربول بالولايات المتحدة.. النجم الأحمر ينضم لسباق التعاقد مع كوكا.. وإشادة يونانية بـ"وردة" قبل مباراة بازل وباوك فى دورى أبطال أوروبا

جاءت الساعات الماضية حافلة بالأحداث المتعلقة بسفراء الكرة المصرية فى مختلف الملاعب الأوروبية، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد الملىء بالتحديات لنجومنا فى الخارج.