موجز أخبار الساعة 6.. غدا إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات غدا، وإصدار رئيس الوزراء قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى..

التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات غدا

يعقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مؤتمرًا صحفيًا غدا الأحد، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، بعد الانتهاء من عمليات فرز وتعديل رغبات طلاب المرحلة الأولى.

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى

أصدر الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى المستخدم فى المنازل والنشاط التجارى المعادل للاستخدام المنزلى وفقا لشرائح الاستهلاك .

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة بكلية الشرطة.. الضباط الجدد يقسمون أمام الرئيس على حفظ الوطن وردع المخاطر.. ويقدمون عروضا عسكرية وقتالية تظهر قوتهم.. ورئيس أكاديمية الشرطة: نشهد ميلاد جيل جديد تربى على ركائز علمية

شهدت كلية الشرطة صباح اليوم، السبت، تخريج دفعة جديدة من طلابها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى حرص على حضور الحفل بأكاديمية الشرطة فى القاهرة الجديدة.

اللمسات الأخيرة قبل افتتاح الرئيس لمحطات سيمنز بقدرة 14 ألف ميجاوات.. المحطات من طراز "H Class" بأحدث تكنولوجيا وأعلى كفاءة وتوفر 3.1 مليار دولار سنويا فى استهلاك الوقود .. ومصدر: الافتتاح سيكون عالميا

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى وضع اللمسات الأخيرة قبل افتتاح أكبر وأحدث محطات توليد الكهرباء بالعالم ببنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات، والتى تنفذها شركة سيمنز الألمانية، والتى من المقرر افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لها الثلاثاء المقبل.

أبناء الشهداء يفتحون قلوبهم لـ"اليوم السابع" بعد تخرجهم من كلية الشرطة: السيسي أوصانا باستكمال مسيرة الكفاح.. ابنة الشهيد محمد عياد: الرئيس وعدنى بحضور حفل زفافى.. ويؤكدون: حديثه الأبوى أزاح الحزن من قلوبنا

تصدر أبناء الشهداء المشهد اليوم فى حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بعد احتفاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بهم، وحرصه على الحديث معهم.

قرار جمهورى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرار بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين لثورة 23 يوليو 1952.

البوست خاطئ حتى تثبت صحته.. دليلك لـ"شير آمن" على سوشيال ميديا.. خبراء يضعون خطوات التأكد من معلومات مواقع التواصل أبرزها صدق رواية الحكومة من البيانات وتصريحات المتحدث.. وراجع معلومات الصور الخفية لتبين صحتها

عشرات المنشورات يتم تداولها ليل نهار، صور وفيديوهات مفبركة، معلومات مغلوطة وأخبار كاذبة، تتعرض لها أنت وغيرك أثناء تنقلك بين صفحات هذا الفضاء الإلكترونى الشاسع، فتصطدم عيناك مثلا بتصريحات نُسبت زورا لمسئول فى الدولة، أو تشاهد مقطع فيديو لحادث على سبيل المثال تم التلاعب فيه فيميل عقلك لتصديقه، ولم يقف الأمر بالنسبة لك عند هذا الحد بل تقوم بمشاركته مع أكبر عدد لديك من المعارف والأصدقاء دون أن تتأكد من صحة مضمونة وبذلك تكون قد ساهمت فى تزوير الحقائق ونشر الأكاذيب.

نيابة العبور تقرر حبس 5 رجال أعمال لإدارتهم مصنع هيروين 4 أيام

أمرت نيابة العبور برئاسة المستشار محمد غالب، وبإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات شمال بنها بحبس 5 رجال أعمال من محافظات الإسماعيلية والقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق لقيامهم بإدارة مصنع لإنتاج الهيروين، داخل مزرعة تابعة لجمعية أحمد عرابى بمدينة العبور.

مميش يعرض لرئيس الحكومة توقيع عقود وحل منازعات مع 25 مستثمرا - صور

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة المشروعات المنفذة.

الآثار ردا على شائعات تابوت الإسكندرية: لا يوجد زئبق أحمر وندرس الجماجم

انتشر فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى وبعض الصحف أنباء متضاربة حول نوع السائل وهوية الهياكل العظمية التى عُثر عليها داخل تابوت الإسكندرية الذى تم فتحه أمس الأول بمنطقة سيدى جابر.

تصاعد معركة "الديك والفرخة" داخل البيت السلفى.. تلاميذ ياسر برهامى يواصلون هجومهم على محمد حسين يعقوب: أساء لنا وشبه شيخنا بالحاخام.. وأتباع شيخ "غزوة الصناديق": مرشدهم برهامى أعطى تعليماته بالهجوم على "يعقوب"

تصاعدت معركة البيت السلفى، القائمة بين سلفية الإسكندرية وسلفية القاهرة، والتى أطلق شراراتها الشيخ محمد حسين يعقوب الداعية السلفى عندما شبه الدعوة السلفية بالإسكندرية وعلى رأسهم الشيخ ياسر برهامى، بالديك الذى سيتحول لـ"فرخة تبيض" بسبب التنازلات التى يقدموها وتخالف مبادئ الفكر السلفى، واستمر أتباع المدرستين -سلفية القاهرة وسلفية الإسكندرية- فى تبادل التلاسن بينهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

القرضاوى ميكس كل حاجة والعكس..أجاز العمليات الإرهابية وحرم الاستشهادية.. ينتقد علماء السلطان ويمدح أردوغان.. وطد علاقته بالقذافى وحرض على قتله.. وصف معارضى مرسى بالخوارج.. وحرم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

"مُنظر الجماعة الأول".. "مفتى الإخوان وقائدها وملهمها" ألقاب جميعها تصلح وتُطلق على يوسف القرضاوى رئيس ما يسمى بالاتحاد العالمى للعلماء المسلمين، صاحب المواقف والفتاوى المتناقضة، من أباح العمليات الانتحارية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلى وعاد وندد بها فى الوقت نفسه، من دعا لقتل العالم الشيخ محمد سعيد البوطى لتأييده لنظام بشار الأسد ثم عاد وترحم عليه، من وجه العالم الإسلامى لضرورة الجهاد فى سوريا ضد نظام بشار الذى سبق وأن امتدحه القرضاوى، وذلك على اعتباره فرض عين، فى حين أفتى بعدم جواز الجهاد فى فلسطين على اعتبار ان ما يحدث فيها بات أمرا واقعا وبمثابة اختبار لأهلها.

روسيا تعرب عن استعدادها لقمة ثانية بين ترامب وبوتين

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، أن روسيا أعربت عن استعدادها لعقد قمة ثانية بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى دونالد ترامب.

صور.. محطات الخيانة التركية للقضية الفلسطينية.. "أردوغان" طبع مع الاحتلال الإسرائيلى فى2017.. أبرم صفقات على دماء الفلسطينيين.. وأنقذ مستوطنات يهودية من الحرائق.. ومفاجأة: شركة تركية تبنى سفارة واشنطن فى القدس

فى عام 2009 عندما انفعل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وانسحب فى مشهد درامى شهدته قاعد مؤتمر دافوس، احتجاجا على عدم منحه فرصة الرد على على الرئيس الإسرائيلى شمعون بيريز الذى كان يدافع عن عدوان كيان الاحتلال على غزة، لم يكن أحدا يتوقع أن يطعن اردوغان فلسطين بخنجر مسموم بعد سنوات ويبنى علاقة حميمة مع إسرائيل، توجت بتطبيع كامل وتعاون عسكرى وأمنى واقتصادى فى عام 2017، وفيما يبدو أن تركيا اتخذت على عاتقها بناء مبنى السفارة الأمريكية فى "القدس" بحسب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى يتويتر.

أيرلندا تهدد بمنع الخطوط البريطانية من التحليق فى مجالها الجوى بعد بريكست

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن الارتباك المتعلق بالسفر جوا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى زاد بشكل كبير بعدما ظهر الخلاف بين رئيس الوزراء الأيرلندى ووزير النقل البريطاني، حيث حذر الأول، ليو فارادكار، أنه فى حالة "بريكست" غير منظم من الاتحاد الأوروبى، يمكن حظر الخطوط الجوية البريطانية من المجال الجوى الأيرلندى.

مصادر النشطاء الخاصة فى كاريكاتير اليوم السابع

تفاعلت ريشة فنان الكاريكاتير أحمد قاعود مع حرب الشائعات الدائرة عبر منصات التواصل الاجتماعى، والتى تواصل دق الأسافين بين أطياف المجتمع الواحد، من خلال معلومات مجهولة المصادر.

دفتر أحوال المحترفين.. محمد صلاح يبدأ رحلة الاستعداد للموسم الجديد مع ليفربول بالولايات المتحدة.. النجم الأحمر ينضم لسباق التعاقد مع كوكا.. وإشادة يونانية بـ"وردة" قبل مباراة بازل وباوك فى دورى أبطال أوروبا

جاءت الساعات الماضية حافلة بالأحداث المتعلقة بسفراء الكرة المصرية فى مختلف الملاعب الأوروبية، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد الملىء بالتحديات لنجومنا فى الخارج.

الزمالك يدخل عصر الفضائيات.. مرتضى منصور يعلن إطلاق قناة النادى وإذاعة مباريات الفريق بعد 120 دقيقة.. رئيس الأبيض: جروس مسئول عن القائمة.. نهاية عصر الشناوى.. العتال مش عضو.. وشركة صينية لبناء استاد بـ 6 أكتوبر

عقد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم فى مقر النادى بميت عقبة، للإعلان عن تفاصيل انطلاق قناة النادى الأبيض مع إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالحقوق التى ستحصل عليها تلك القناة، ونستعرض فى السطور التالية أبرز تصريحات مرتضى منصور خلال المؤتمر..

تقارير: محمد صلاح يرفض عرضاً خيالياً من برشلونة بسبب ميسي

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن النجم المصرى محمد صلاح، المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزي، رفض عرضاً خيالياً من نادى برشلونة الإسبانى من أجل الانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.