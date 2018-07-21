موجز أخبار الساعة 1 .. السيسى يشهد الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة بحضور الرئيس السيسى وفيما يلى عرضا لأهم الأخبار:

السيسي لابنة الشهيد محمد مصطفى عياد: "إذا كان يكفيكى نحضر فرحك هنحضر "



أبناء الشهداء على المنصة

طلب الرئيس عبد الفتاح السيسى، من الخريج مصطفى مالك مهران، نجل الشهيد العميد مالك مهران إمام مدير إدارة مرور بنى سويف، والخريج أحمد محمد سعد مصطفى عياد، نجل الشهيد العميد محمد سعد عياد، بالصعود على المنصة والوقوف بجانب شقيقتهن.

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية ذكور وإناث



الفريق محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى

صدق الفريق محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على قبول دفعة جديدة من المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة ( ذكور – إناث ) من الحاصلين على الثانوية العامة (علمى علوم ) أو الأزهرية (علمى) خريجى العام الدراسى 2016/ 2017 ، 2017/2018 وذلك بالمعهد الصحى ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحى إناث بأحمد جلال جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء طبيب مجدى أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى السادسة والستين لثورة يوليو



الفريق محمد زكى وزير الدفاع

بعث الفريق محمد زكى القائد العام للقـوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقيـة تهنئـة للرئيـس عبد الفتاح السيسى، رئيـس الجمهوريـة، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة الاحتفال بالذكرى السادسة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة جاء فيها:

حساب السيسي على تويتر: مازالت الفرصة متاحة لتسأل الرئيس بمؤتمر الشباب



الرئيس عبد الفتاح السيسى

أكد الحساب الرسمى للرئيس عبد الفتاح السيسى عبر تويتر، على أن الفرصة مازالت متاحة لسؤال الرئيس وتسجيل حضور مؤتمر الشباب القادم.

تعرف على خطوات تجديد رخصة سيارات النقل الثقيل × 10 معلومات



عربات النقل الثقيل

أقر قانون المرور الحالى العديد من الإجراءات لكى يتم الحصول على رخصة لقيادة سيارات النقل أثناء تجديدها، والتى تستلزم تجهيز مجموعة من الأوراق، ليتم تجديد الرخصة، ومنها:

وزير الداخلية: نحرص على الاهتمام بالعنصر البشرى للارتقاء بمعدلات الأداء



اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن الوزارة حرصت على الاهتمام بالعنصر البشرى اختيارا وإعدادا للارتقاء بمعدلات الأداء، من خلال العمل على تنمية المهارات الوظيفية وترسيخ قيم الولاء والتضحية والعطاء واحترام الحقوق وإعلاء الحريات والالتزام بأداء الواجبات مهما تعاظمت التضحيات أو بلغت التحديات.

روسيا اليوم: 4 آلاف شخص يرغبون فى شرب السائل الأحمر بتابوت الإسكندرية



خلال عملية استخراج تابوت الإسكندرية

قال موقع روسيا اليوم، إن فتح تابوت الإسكندرية آثار رغبات غريبة لدى بعض الناس، إذ أعرب أكثر من 4 آلاف شخص عن رغبتهم فى شرب السائل الأحمر الذى كان يحيط بالعظام والجماجم داخل التابوب.

نص كلمه وزير الداخلية فى حفل تخريج طلبة كلية الشرطة



احتفال تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة

حصل اليوم السابع، على نص كلمة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، التى ألقاها خلال الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بمقر أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وزير الداخلية يحيى شهداء الشرطة.. وللخريجين: اجعلوا قسمكم عقيدة لحماية الوطن



وزير الداخلية

توجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتقدير والوفاء لأرواح شهداء الشرطة الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل وطنهم، كما تقدم بتحية عرفان للمصابين من أبناء الشرطة داعيا لهم باكتمال شفاءهم.

أحمد أبو الغيط يطالب بإجراء تحقيق دولى فى جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيي ن



الجلسة العامة لمجلس النواب

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بإجراء تحقيق دولى فى الجرائم التى ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى، والحصار الجائر الذى تفرضه على قطاع غزة.