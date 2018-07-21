"ملكة جمال العرب فى أمريكا" من شرم الشيخ: مصر بلد الأمن والأمان

أبدت السورية بيان طالب، ملكة جمال العرب فى أمريكا لعامى 2016 و2017، سعادتها الغامرة لزيارتها مصر للمرة الأولى فى حياتها، خاصة مدينة شرم الشيخ مدينة السلام والجمال، موجهة تحية لأبناء شعب مصر على استضافتها، متمنية لمصر التقدم والأزدهار، وقالت بيان "إن مصر بالفعل بلد الأمن والآمان".

ومنحت إدارة مهرجان مصر الدولى لموسيقى الفرانكو والسياحة الترفيهية، المقام بشرم الشيخ، بيان طالب، ملكة جمال العرب فى أمريكا لقب سفيرة السلام والجمال لدعم وتنشيط السياحة المصرية فى الخارج.

وعقب تكريمها ومنحها لقب سفيرة السلام والجمال، وجهت "بيان"، رسالة للعالم باللغة العربية والإنجليزية، مبدية فيها ساعدتها بزيارة القاهرة وشرم الشيخ، مؤكدة أنها بلد السلام والأمن والآمان، ودعت كل العالم لزيارتها والاستمتاع بجوها الرائع، وحضارتها التاريخية، مؤكدًا أنها سوف تكرر زيارتها لمصر كثيرًا.

ويُقام مهرجان "مصر الدولى لموسيقى الفرانكو والسياحة الترفيهية"، خلال الفترة من 18 إلى 23 يوليو الجارى، بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ووزارة السياحة متمثلة فى هيئة تنشيط السياحة ووزارة الثقافة ومحافظة جنوب سيناء والهيئة الوطنية للإعلام التى تغطى فعاليات المهرجان كاملة على شاشاتها.

"بيان" صاحبة الـ 25 عامًا، من أصل سورى، وتدرس فى كلية الطب حالياً بجامعة فلوريدا، وولدت بسوريا وعاشت بالسعودية ثم هاجرت إلى رومانيا قبل أن ينتهى بها المطاف بالإقامة فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت بيان طالب قد توجت ملكة جمال العرب لعام 2016 فى حفل أسطورى أقيم العام قبل الماضى بولاية بنسيلفانيا بالولايات المتحدة الأميركية وأعلنت المنظمة العربية الأميركية العام الماضى أنها قررت تمديد فترة حمل لقب ملكة جمال العرب للسورية بيان طالب ليشمل عام 2017، وبذلك تحمل بيان اللقب لعامى 2016 و2017

وتعد بيان طالب قاضية وعضوة فى مجلس الشيوخ، وقامت بإصلاحات للسياسات القائمة وساعدت على تقديم أفكار جديدة للحياة فى الحرم الجامعى، وهى الآن طبيبة المستقبل، حيث تدرس فى كلية الطب بجامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وملكة جمال للعرب وتهدف إلى بذل كل جهدها لتحسين أوضاع الأمريكان العرب وتعدهم بغد مشرق

وقال سعيد يونس، أحدى مسؤلى مهرجان "مصر الدولى لموسيقى الفرانكو والسياحة الترفيهية"، إن "بيان"، فور وصولها القاهرة قامت بزيارة عدد من المستشفيات والجمعيات الخيرية ودور رعاية الأيتام، وقدمت لهم تبرعات وهدايا، كما قامت بزيارة الأهرامات واستمعت للصوت والضوء

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ملكة الجمال العرب اثناء المهرجان



ملكات الجمال فى شرم الشيخ



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