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السبت، 21 يوليه 2018 03:03 م
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مقتل وإصابة 4 أشخاص فى انفجار بالعاصمة الصومالية

السبت، 21 يوليه 2018 01:14 م
مقتل وإصابة 4 أشخاص فى انفجار بالعاصمة الصومالية انفجار فى الصومال- أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت الشرطة الصومالية، أن شخصا واحدا على الأقل لقى حتفه، فيما أصيب 3 آخرون، إثر انفجار سيارة مفخخة اليوم السبت فى العاصمة مقديشيو.

وذكرت الشرطة - فى بيان نقلته إذاعة (شابيلي) الصومالية - أن الحادث وقع إثر انفجار عبوة ناسفة كانت مثبتة بسيارة فى محيط نصب (داليجيركا داهسون) التذكارى فى العاصمة مقديشيو، مشيرة إلى أن الضحايا من أفراد عائلة واحدة ما عدا سيدة واحدة تعانى من إصابات طفيفة.

وأضافت الشرطة أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الانفجار الذى لم تعلن أى جهة بعد مسئوليتها عنه.

 

 


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