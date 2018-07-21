مغنى سورة الفاتحة: أعترف بخطأى وأعتذر للأزهر ولن أكرر ما فعلته

كتب أيمن رمضان

قدم على العربى، اعتذاره إلى مؤسسة الأزهر الشريف والأمة الإسلامية كافة، بعدما غنى آية من سورة الفاتحة على أنغام الموسيقى، وتابع: "أنا قلتها بعفوية زى ما بتتقال منذ 50 سنة وبقدم اعتذارى للأزهر ولكل الناس.. والموضوع ده مش هيتكرر تانى".

وأضاف "العربى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أنه يعترف بالخطأ الذى وقع فيه وعلى أتم استعداد للمحاسبة، وتابع: "مش عيب إننا نغلط ولكن لابد أن نتعلم من أخطائنا".

يذكر أن المنشد على العربى، أحد ابناء عزبة الحدادين مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية عامل بمصنع نسيج، ولا ينتمى إلى مؤسسة الأزهر الشريف، لكنه يرتدى الزى الأزهرى فى الليالى التى يحييها الأمر الذى أثار التباس لدى البعض أنه ينتمى إلى مؤسسة الأزهر الشريف.