معارض قطرى: السعودية سهلت دخول الحجاج القطريين عبر التسجيل الإلكترونى

كتب هيثم سلامة

قال خالد الهيل، المعارض القطرى، أن المملكة العربية السعودية سهلت دخول الحجاج القطريين، عبر التسجيل الإلكترونى.

وكتب خالد الهيل، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "السعودية قد سهلت دخول الحجاج القطريين عبر منحهم رفاهية التسجيل الإلكترونى، وذلك بعد أن أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية رابط تسجيل للمواطنين القطريين والمقيمين فى قطر على حد سواء".

واستنكرت الصحف السعودية، اليوم السبت، اتهام حكومة قطر للمملكة بمنع الحجاج القطريين من أداء فريضة الحج، واصفة ذلك بأنه الافتراء بعينه، ومشيرة إلى أن المملكة "تعى تمام الوعى جسامة المهمة وقدسية الزمان والمكان، وتتحمل فى سبيل ذلك الكثير دون منّة على أحد".