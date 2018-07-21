video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 يوليه 2018 06:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

معارض قطرى: السعودية سهلت دخول الحجاج القطريين عبر التسجيل الإلكترونى

السبت، 21 يوليه 2018 05:37 م
معارض قطرى: السعودية سهلت دخول الحجاج القطريين عبر التسجيل الإلكترونى خالد الهيل
كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق

قال خالد الهيل، المعارض القطرى، أن المملكة العربية السعودية سهلت دخول الحجاج القطريين، عبر التسجيل الإلكترونى.

وكتب خالد الهيل، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "السعودية قد سهلت دخول الحجاج القطريين عبر منحهم رفاهية التسجيل الإلكترونى، وذلك بعد أن أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية رابط تسجيل للمواطنين القطريين والمقيمين فى قطر على حد سواء".

واستنكرت الصحف السعودية، اليوم السبت، اتهام حكومة قطر للمملكة بمنع الحجاج القطريين من أداء فريضة الحج، واصفة ذلك بأنه الافتراء بعينه، ومشيرة إلى أن المملكة "تعى تمام الوعى جسامة المهمة وقدسية الزمان والمكان، وتتحمل فى سبيل ذلك الكثير دون منّة على أحد".

 
المعارض القطرى خالد الهيل
المعارض القطرى خالد الهيل

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية البحرينية: رصد حسابات وهمية تدار من قطر للوقيعة بين المنامة والرياض

عودة مئات المصريين من العاملين في قطر على متن 7 رحلات لمصر للطيران

الأهلى يرفض المشاركة فى بطولة العالم لليد لإقامتها فى قطر

خالد الهيل

معارض قطرى

قطر

اخبار قطر

دولة قطر

الحج

حج القطريين




لا تفوتك
جماهير أستون فيلا ترحب بـ ناصف ساويرس وتتوقع عودة النادى لحصد البطولات

جماهير أستون فيلا ترحب بـ ناصف ساويرس وتتوقع عودة النادى لحصد البطولات

روسيا اليوم: 4 آلاف شخص يرغبون فى شرب السائل الأحمر بتابوت الإسكندرية

روسيا اليوم: 4 آلاف شخص يرغبون فى شرب السائل الأحمر بتابوت الإسكندرية

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة بكلية الشرطة.. الضباط الجدد يقسمون أمام الرئيس على حفظ الوطن وردع المخاطر.. ويقدمون عروضا عسكرية وقتالية تظهر قوتهم.. ورئيس أكاديمية الشرطة: نشهد ميلاد جيل جديد تربى على ركائز علمية

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة بكلية الشرطة.. الضباط الجدد يقسمون أمام الرئيس على حفظ الوطن وردع المخاطر.. ويقدمون عروضا عسكرية وقتالية تظهر قوتهم.. ورئيس أكاديمية الشرطة: نشهد ميلاد جيل جديد تربى على ركائز علمية

فيديو وصور.. "لو بطلنا نحلم نموت".. "صفاء" كفها الأيمن بلا أصابع واليد اليسرى غير مكتملة.. بارعة بفن الكروشيه وتستخدم الإبرة بمهارة.. تصنع المفارش والفساتين بحرفية عالية.. وتؤكد: نفسى فى مشروع ومعرض لمنتجاتى

فيديو وصور.. "لو بطلنا نحلم نموت".. "صفاء" كفها الأيمن بلا أصابع واليد اليسرى غير مكتملة.. بارعة بفن الكروشيه وتستخدم الإبرة بمهارة.. تصنع المفارش والفساتين بحرفية عالية.. وتؤكد: نفسى فى مشروع ومعرض لمنتجاتى

فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة