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السبت، 21 يوليه 2018 01:41 م
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مظاهرات فى هونج كونج بالصين للمطالبة بحرية التعبير عن الرأى

السبت، 21 يوليه 2018 01:15 م
مظاهرات فى هونج كونج بالصين للمطالبة بحرية التعبير عن الرأى مظاهرات فى هونج كونج - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز – أ ف ب )
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تظاهر مئات المواطنين فى هونج كونج اليوم السبت، للمطالبة بحرية التعبير عن الرأى، وذلك بعد قرار الحكومة حظر حرية تكوين الجمعيات.

وسعت الحكومة الصينية لحظر حزب سياسى يروج لاستقلال المدينة فى 17 يوليو، مستشهدا بكونه التهديد المحتمل للأمن القومى بينما تزيد بكين من الضغوط على التحديات التى تواجه سيادتها الإقليمية.

وخرج العديد من المواطنين فى هونج كونج الصينية، العام الماضى فى مظاهرات مطالبة بالاستقلال عن الصين، تزامنا مع استفتاء استقلال كتالونيا عن دولة إسبانيا.

وجاءت المظاهرات، فى ذكرى استقلال الصين، فى الأول من أكتوبر من كل عام، والتى احتفلت بها الدولة الصينية أمس.

 


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