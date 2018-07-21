مصرع 13 شخصا فى حادث سير بالمكسيك

مكسيكو (أ ف ب)

لقى 13 شخصا على الاقل حتفهم قرب العاصمة المكسيكية، إثر اصطدام حافلة صغيرة لنقل الركاب بشاحنة لنقل البضائع، بحسب ما اعلنت السلطات المحلية الجمعة.

وقال المتحدث باسم ولاية مكسيكو لوكالة فرانس برس إن الحادث وقع قرب مدينة إيكابيتيك على الطريق السريع الذى يربط بين العاصمة مكسيكو وباتشوكا، مشيرا الى ان حافلة الركاب اصطدمت بمؤخرة الشاحنة.

واضاف ان القتلى هم 10 رجال و3 نساء، مشيرا الى ان 12 من القتلى فارقوا الحياة فى الحال فى حين لفظ القتيل الثالث عشر انفاسه فى المستشفى.

واظهرت صور حصلت عليها فرانس برس حافلة ركاب صغيرة بيضاء اللون وقد استحالت مقدمتها كومة حطام نتيجة قوة الاصطدام.

ويعتبر الطريق السريع مكسيكو-باتشوكا من الاكثر ازدحاما فى البلاد إذ إن الكثير من المواطنين القاطنين خارج العاصمة يسلكونه يوميا للوصول الى اعمالهم، كما تسلكه بأعداد كبيرة شاحنات نقل البضائع.