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مستوطنون يقتحمون مقبرة باب الرحمة وباحات الأقصى وسط حراسة قوات الاحتلال

السبت، 21 يوليه 2018 10:23 ص
مستوطنون يقتحمون مقبرة باب الرحمة وباحات الأقصى وسط حراسة قوات الاحتلال مستوطنون - أرشيفية
أ ش أ
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 اقتحم مجموعة من المستوطنين اليهود، صباح اليوم السبت، مقبرة باب الرحمة الملاصقة لسور المسجد الأقصى المبارك من الجهة الشرقية، وأيضا باحات المسجد وقاموا بأداء الصلوات فى ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل" بالإضافة إلى جولات استفزازية على أبواب المسجد بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.


وأفاد شهود عيان بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا مقبرة باب الرحمة بحماية أفراد من قوات الاحتلال، تزامنا مع قيام العشرات من المقدسيين بأعمال تطوعية داخل المقبرة.


وأضاف الشهود أن الشبان رددوا التكبيرات تصديا لصلوات المستوطنين داخل المقبرة، وخلال ذلك حصلت مناوشات مع قوات الاحتلال، وهددت الشبان بالضرب والاعتقال، ثم قامت القوات بإخراج المستوطنين من المقبرة.

 

 


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