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مدير مستشفى كوم أمبو المركزى: لا توجد قوائم انتظار ونجرى 95 عملية شهريا

السبت، 21 يوليه 2018 12:08 ص
مدير مستشفى كوم أمبو المركزى: لا توجد قوائم انتظار ونجرى 95 عملية شهريا مستشفى كوم أمبو
أسوان - صلاح المسن
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أكد الدكتور محمد غلاب مدير مستشفى كوم أمبو المركزى لـ"اليوم السابع" أنه لا توجد قائمة انتظار بالمستشفى على الاطلاق ويتم تقديم الرعاية الطبية المتميزة للمرضى فى حدود الإمكانيات المتاحة.
  
وأضاف مدير مستشفى كوم أمبو المركزى أنه يتم فى المتوسط يوميا إجراء 7 عمليات ولادة قيصرية، كما تجرى عمليات الجراحة العامة والعظام وعمليات المسالك البولية 3 أيام أسبوعيا، كما تجرى عمليات الأنف والأذن  والرمد مرة أسبوعيا، علاوة على  إجراء عمليات الطوارئ والتى تجرى بشكل  يومى.
  
وأشار الدكتور محمد غلاب مدير مستشفى كوم أمبو المركزى إلى أن متوسط إجراء العمليات بمستشفي كوم أمبو حوالى 95 حالة شهريا ما بين عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى وعمليات ذات مهارة مثل الاستكشاف، وذلك حسب الامكانيات المتاحه وبالرغم من نقص عدد أطباء التخدير، مؤكدا على أنه يوجد مجموعة متميزة من الأطباء والاستشاريين بمستشفى كوم أمبو يعملون  بكل أمانة وتفان.

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