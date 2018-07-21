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السبت، 21 يوليه 2018 06:28 ص
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مدير إدارة الطب الوقائى بصحة أسوان: أمصال لدغات الثعابين والعقارب متوافرة

السبت، 21 يوليه 2018 06:00 ص
مدير إدارة الطب الوقائى بصحة أسوان: أمصال لدغات الثعابين والعقارب متوافرة وحدة صحية بأسوان
أسوان - صلاح المسن
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أكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بمحافظة أسوان، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن كافة المستشفيات والوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة متوفر بها الأمصال الخاصة بلدغات الثعابين والعقارب.

 

فيما يؤكد الدكتور عبد الغفار الضيفى، مدير الإدارة الصحية بادفو شرق، لـ"اليوم السابع"، على توفر أمصال العقرب فى كافة الوحدات الصحية، فضلا عن وجود متابعة مستمرة لتوافر الأرصدة وتقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين، ويتم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين.

 

يأتى ذلك ردًا على شكاوى العديد من المواطنين الذين يؤكدون انتشار العقارب فى أغلب القرى والنجوع والمناطق النائية بمحافظة أسوان، أضافوا أنها تمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين خاصة الأطفال، فضلا عن سوء حالة المصابين فى حالة تأخر أخذ المصل.

 

وأكدوا تعرض العديد من الأطفال والكبار بشكل يومى بقرى وادى النقرة وشرق المحافظة للدغ العقارب شديدة السمية. وطالب الأهالى بضرورة وجود طبيب مقيم بكل وحدة ريفية  للتعامل مع حالات الطوارئ وحالات لدغ العقارب والثعابين.

تدريب طبى
تدريب طبى

 

وحدة صحية بإدفو
وحدة صحية بإدفو

 

وحدة صحة الشراونة
وحدة صحة الشراونة

 

وحدات صحية ريفية
وحدات صحية ريفية

 

الوحدات الصحية بأسوان
الوحدات الصحية بأسوان

 


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