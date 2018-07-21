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محافظ كفر الشيخ يستقبل رئيس جمعية نساء مصر لتفعيل مبادرة "إحنا السند" (صور)

السبت، 21 يوليه 2018 12:06 م
محافظ كفر الشيخ يستقبل رئيس جمعية نساء مصر لتفعيل مبادرة "إحنا السند" (صور) محافظ كفر الشيخ ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية لإعداد القادة وتدريب
كفر الشيخ – محمد سليمان
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استقبل اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ،اليوم السبت،بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتورة منال العبسى، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية لإعداد القادة وتدريب النفس وتنمية مهارات التفكير الإبتكارى،ورئيس الجمعية العمومية لنساء مصر،وذلك لتفعيل مبادرة "إحنا السند" لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تهدف المبادرة توزيع مساعدات على 500 أسرة أولى بالرعاية بقرية ملاحة منيسى التابعة لمركز سيدى سالم، بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء شكرى الجندى، المحاسب محمد عبيدى، أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفر الشيخ، فى بيان له اليوم إن المساعدات التى تستُقدم للأسر الفقيرة والأرامل من قبل جمعية نساء مصر، وبنكى الطعام والكساء المصرى بالمحافظات ومحافظة كفر الشيخ، هدفها مساعدة الأسر بالقرى الأكثر فقراً، مؤكداً أنه سيطلق مبادرة "إحنا السند " من قرية ملاحه منيسى .

 

محافظ كفرالشيخ يستقبل رئيس جمعية نساء مصر
محافظ كفرالشيخ يستقبل رئيس جمعية نساء مصر

 

جانب من استقبال المحافظ لرئيس جمعية نساء مصر
جانب من استقبال المحافظ لرئيس جمعية نساء مصر

 

حديث جانبى بين المحافظ ورئيس الجمعية
حديث جانبى بين المحافظ ورئيس الجمعية

 


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