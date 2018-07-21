محافظ بورسعيد: كل الدعم والرعاية للأبطال المكفوفين لإعداداهم للبطولات العالمية

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المحافظة لا تتأخر عن دعم الأبطال الرياضيين والموهوبين فى مختلف المجالات، وخاصة إذا كانوا من أصحاب القدرات الخاصة والموهوبين.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لأبطال لعبة الجودو من المكفوفين، استعدادا لبطولة العالم بالبرتغال المؤهلة للاوليمباد الخاص، وذلك بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة ومدرب اللاعبين.

وأكد المحافظ، أن بورسعيد تفخر بهؤلاء الأبطال الذين تغلبوا على الصعاب بإرادة حديدية وصلت بهم إلى المستوى العالمى للعبة.

وقرر المحافظ توفير كافة الأدوات الرياضية المطلوبة للتدريب لهم مع صرف مكافأة مالية شهرية، كما قرر إلحاقهم بالتدريب مع أعضاء الفريق بأحدث الصالات الرياضية الموجودة المزودة بكافة أجهزة التدريب الحديث التى تساعد هؤلاء الأبطال على الوصول إلى المستويات العالمية.