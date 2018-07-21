محافظ القليوبية يهنىء الرئيس بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

القليوبية إبراهيم سالم

هنأ اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى السادسة والستون لثورة 23 يوليو.

وجائت التهنئة فى برقية كان نصها: بمناسبة الذكرى السادسة والستون لثورة 23 يوليو المجيدة عام 1952، يسرنى وكافة الجهاز التنفيذى بمحافظة القليوبية أن أبعث إلى سيادتكم، أخلص التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات.

وأضاف محافظ الفليوبية فى برقيته "أننا إذ نحتفل بهذه المناسبة نذكر بكل فخر واعتزاز شهداءنا البواسل الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء للوطن وزودا عن تراثه الخالد داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم بموفور الصحة وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرخاء والأمان".

وأكد عشماوي، أن ابناء المحافظة يحملون كامل الدعم والتأييد فى جهودكم المخلصة والمُصرة على تخليص مصر العزيزة من شرور الإرهاب، حمى الله مصرنا الغالية وحفظكم ورعاكم وسدد على طريق الحق خطاكم.

كما بعث محافظ القليوبية برقيات تهنئة إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والفريق محمد فريد حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وجميع الوزراء والمحافظين بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والستون لذكرى ثورة 23 يوليو العزيزة على نفوس كل المصريين والشاهدة على عظمة شعب مصر الأبى وقواته المسلحة الباسلة، متمنياً من الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الغالية وبمزيد من التقدم والرخاء والأمان.