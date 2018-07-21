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محافظ السويس يجرى حركة تنقلات لرؤساء الأحياء .. تعرف عليها

السبت، 21 يوليه 2018 10:51 ص
محافظ السويس يجرى حركة تنقلات لرؤساء الأحياء .. تعرف عليها اللواء أحمد حامد محافظ السويس
السويس- سيد نون
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أجرى اللواء أحمد حامد محافظ السويس، حركة تنقلات محدودة بعد خروج رئيس حى السويس بالمحافظة من العمل بمنصبه بسبب المعاش القانوني.

وقرر المحافظ نقل محمود فوزى رئيس حى فيصل ليعمل رئيسا لحى السويس، وتكليف فاتن إبراهيم عبد العظيم لتوليها منصب رئيس حى فيصل بعد أن كانت تتولى منصب سكرتير حى فيصل، كما قرر محافظ السويس، تكليف أحمد برزى لتوليه منصب سكرتير حى فيصل.

وطلب المحافظ من رؤساء الأحياء، فى بيان ضرورة مواصل تنفيذ خطة تطوير الأحياء والتواصل الدائم مع المواطنين وإزالة التعديات والاشغالات وتنفيذ القانون على الجميع.

 

 

 

 

 

 


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