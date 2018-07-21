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السبت، 21 يوليه 2018 09:29 م
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محافظ الدقهلية يقدم العزاء لأسرة شهيد قرية النزل ويطلق اسمه على مدرسة

السبت، 21 يوليه 2018 09:29 م
محافظ الدقهلية يقدم العزاء لأسرة شهيد قرية النزل ويطلق اسمه على مدرسة محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء
الدقهلية شريف الديب
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قدم الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، واجب العزاء لأسره الشهيد مجند رمضان ابراهيم الدسوقي السيد، بمنزل الأسرة بقرية النزل مركز منيه النصر مسقط راس الشهيد، ويقرر اطلاق اسمه على المدرسة الابتدائية المشتركة تخليدا لذكراه.
 
وكلف المحافظ، محمود ابو طالب، رئيس مركز ومدينة منيه النصر، بسرعه تعليق بانر على المدرسة باسم الشهيد فوراً يتضمن قصه استشهاده تخليدا لذكراه وليكون نموذجاً وسيرة تتناقلها الاجيال المتعاقبة من أبناء قريته، مكلفاً بتوفير فرصة عمل لشقيق الشهيد من ذوى الاحتياجات الخاصة نظرا لظروفه.
 
كما كلف الشعراوي، رئيس مركز ومدينةمنية النصر، بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة، لقيام طبيب معالج للاطمئنان على الحالة الصحية لوالدة الشهيد وتوفير الرعاية الصحية والطبية اللازمة لها، ووافق على رصف مدخل قريه النزل مسقط راس الشهيد تكريما له.
 
وقال محافظ الدقهلية، أن الشهيد ضحى بنفسه طواعية من اجل مصر وشعبها جميعا، مضيفاً بان الشهادة منحه من الله يختص بها من احب من عبادة ومنزله الشهداء مع  الانبياء في أعلى درجات الجنة، مثمناً الصبر والتماسك والاحتساب الذى تحلت به اسرة الشهيد رغم مصابهم ومصاب الوطن، مشيرا بان تلك هي السمه التي بدت دائما لدى اسر الشهداء في ربوع الوطن مما يؤكد عمق الايمان القوى بالله العظيم وبقضائه وقدره وتكشف عن المعدن المصري الاصيل للمصريين في جميع محافظات مصر.
 
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


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