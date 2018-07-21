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مجلس الشورى البحرينى يدين مصادقة "الكنيست" الإسرائيلى على قانون القومية

السبت، 21 يوليه 2018 01:01 م
مجلس الشورى البحرينى يدين مصادقة "الكنيست" الإسرائيلى على قانون القومية البرلمان البحرينى- أرشيفية
أ ش أ
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أعرب مجلس الشورى البحريني، عن إدانته واستنكاره لإقرار "الكنسيت" الإسرائيلى لما يسمى بـ "قانون الدولة القومية للشعب اليهودي"، والذى يعد خرقًا لكل الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية، وهو ما يمثل تعديًا على حقوق الشعب الفلسطينى .


وذكر المجلس - فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - أنه فى الوقت الذى يؤكد مجلس الشورى وقوفه بجانب الشعب الفلسطيني، ومطالبته بإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف ، فإنه يدين هذا القانون للكنيست الإسرائيلي، والذى يعد تكريسًا لمختلف أشكال العنصرية والتفرقة"، مؤكدا أن هذا القانون يقوّض المساعى والجهود التى تبذل فى سبيل إحلال الأمن والسلام وفق حل الدولتين، وتقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية، إلى جانب المبادرات والخطوات العربية من أجل السلام .


وشدد على ضرورة وقف كافة أشكال الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، وعدم اتخاذ قرارات وسن قوانين تخالف المواثيق والمعاهدات الدولية، مشيرا إلى ضرورة الوقوف مع الشعب الفلسطيني، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والغذائية إليه، واستمرار الجهود ليصل إلى حقوقه المشروعة .
ودعا المجلس المجتمع الدولى والمنظمات الحقوقية الرسمية إلى اتخاذ خطوات مسؤولة وعاجلة للوقوف أمام هذا القانون والنظر إلى التداعيات الخطيرة على كل جهود السلام، وما يمثله من مساس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، خاصة حق العودة إلى فلسطين.

 

 

 


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