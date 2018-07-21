video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 يوليه 2018 04:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مباحثات ثنائية بين السودان وبولندا بالخرطوم برئاسة وزيرى الخارجية

السبت، 21 يوليه 2018 04:20 م
مباحثات ثنائية بين السودان وبولندا بالخرطوم برئاسة وزيرى الخارجية وزير الخارجية السودانى- أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

بحث وزير الخارجية السودانى الدرديرى محمد أحمد مع نظيره البولندى جاسيك تشابوتوفيش، اليوم السبت، بالعاصمة السودانية (الخرطوم) آفاق التعاون المشترك وتطوير العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية تعزيز وتقوية علاقات التعاون بين البلدين خاصة فى المجال الزراعى والآثار.

وقال وزير الخارجية السوداني، فى تصريح صحفي،  إنه أجرى مع نظيره البولندى مباحثات حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة فى مجال الهجرة غير الشرعية وفض النزاعات، مؤكدا أهمية بحث آفاق التطور والتنمية بين البلدين، خاصة وأن لهما علاقة عريقة تمتد منذ أكثر من 50 عاما، شملت عدة مجالات خاصة التعاون فى المجال الزراعى والتصنيع الزراعى والذى تمتاز به دولة بولندا، بجانب اهتمامها بشكل خاص بالجوانب المرتبطة بالآثار.

وأضاف  أن بولندا ساعدت السودان فى ترميم آثار النوبة ، فضلا عن أن لديها رصيدا مقدرا من الآثار السودانية فى مدينة (وارسو) ..مؤكدا أن وزير خارجية بولندا سيزور المتحف القومى للتعرف على الآثار السودانية.

وتابع سعدنا بزيارة وزير خارجية بولندا، والتى تأتى الأولى له لإفريقيا فى إطار سياسة دولته الرامية للتوجه نحو القارة، لإيجاد مداخل لاقتصادياتها النامية.

من جانبه، أكد و زير خارجية بولندا على عمق ومتانة علاقات بلاده مع السودان، منوها بأن الاتفاقيات التى سيوقعها الجانبان ستؤسس لعلاقات التعاون المشترك بينهما .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اجتماع بالبرلمان العربى لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

بولندا

اخبار بولندا

اخبار العالم

العاليم اليوم

اخبار العرب الان

اخبار السودان




لا تفوتك
جماهير أستون فيلا ترحب بـ ناصف ساويرس وتتوقع عودة النادى لحصد البطولات

جماهير أستون فيلا ترحب بـ ناصف ساويرس وتتوقع عودة النادى لحصد البطولات

روسيا اليوم: 4 آلاف شخص يرغبون فى شرب السائل الأحمر بتابوت الإسكندرية

روسيا اليوم: 4 آلاف شخص يرغبون فى شرب السائل الأحمر بتابوت الإسكندرية

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة بكلية الشرطة.. الضباط الجدد يقسمون أمام الرئيس على حفظ الوطن وردع المخاطر.. ويقدمون عروضا عسكرية وقتالية تظهر قوتهم.. ورئيس أكاديمية الشرطة: نشهد ميلاد جيل جديد تربى على ركائز علمية

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة بكلية الشرطة.. الضباط الجدد يقسمون أمام الرئيس على حفظ الوطن وردع المخاطر.. ويقدمون عروضا عسكرية وقتالية تظهر قوتهم.. ورئيس أكاديمية الشرطة: نشهد ميلاد جيل جديد تربى على ركائز علمية

فيديو وصور.. "لو بطلنا نحلم نموت".. "صفاء" كفها الأيمن بلا أصابع واليد اليسرى غير مكتملة.. بارعة بفن الكروشيه وتستخدم الإبرة بمهارة.. تصنع المفارش والفساتين بحرفية عالية.. وتؤكد: نفسى فى مشروع ومعرض لمنتجاتى

فيديو وصور.. "لو بطلنا نحلم نموت".. "صفاء" كفها الأيمن بلا أصابع واليد اليسرى غير مكتملة.. بارعة بفن الكروشيه وتستخدم الإبرة بمهارة.. تصنع المفارش والفساتين بحرفية عالية.. وتؤكد: نفسى فى مشروع ومعرض لمنتجاتى

فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة