مباحثات ثنائية بين السودان وبولندا بالخرطوم برئاسة وزيرى الخارجية

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بحث وزير الخارجية السودانى الدرديرى محمد أحمد مع نظيره البولندى جاسيك تشابوتوفيش، اليوم السبت، بالعاصمة السودانية (الخرطوم) آفاق التعاون المشترك وتطوير العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية تعزيز وتقوية علاقات التعاون بين البلدين خاصة فى المجال الزراعى والآثار.

وقال وزير الخارجية السوداني، فى تصريح صحفي، إنه أجرى مع نظيره البولندى مباحثات حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة فى مجال الهجرة غير الشرعية وفض النزاعات، مؤكدا أهمية بحث آفاق التطور والتنمية بين البلدين، خاصة وأن لهما علاقة عريقة تمتد منذ أكثر من 50 عاما، شملت عدة مجالات خاصة التعاون فى المجال الزراعى والتصنيع الزراعى والذى تمتاز به دولة بولندا، بجانب اهتمامها بشكل خاص بالجوانب المرتبطة بالآثار.

وأضاف أن بولندا ساعدت السودان فى ترميم آثار النوبة ، فضلا عن أن لديها رصيدا مقدرا من الآثار السودانية فى مدينة (وارسو) ..مؤكدا أن وزير خارجية بولندا سيزور المتحف القومى للتعرف على الآثار السودانية.

وتابع سعدنا بزيارة وزير خارجية بولندا، والتى تأتى الأولى له لإفريقيا فى إطار سياسة دولته الرامية للتوجه نحو القارة، لإيجاد مداخل لاقتصادياتها النامية.

من جانبه، أكد و زير خارجية بولندا على عمق ومتانة علاقات بلاده مع السودان، منوها بأن الاتفاقيات التى سيوقعها الجانبان ستؤسس لعلاقات التعاون المشترك بينهما .