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السبت، 21 يوليه 2018 03:06 م
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ماذا فعل محافظ الشرقية فى 20 منشأة غذائية تعمل بدون تراخيص ؟

السبت، 21 يوليه 2018 01:25 م
ماذا فعل محافظ الشرقية فى 20 منشأة غذائية تعمل بدون تراخيص ؟ اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، قراراً بالغلق الإداري  لـ 20 منشآة غذائية متنوعة النشاط منها مصنع رنجة - محل بقالة - مخبز بلدي - مخبز سياحي- مخبز إفرنجي – بقاله - مخزن زيت - مخزن سكر  بمراكز الزقازيق - أولاد صقر- بلبيس- فاقوس- الحسينية - مشتول - منيا القمح - أبو حماد لإدارتها بدون ترخيص لما تمثلة لخطر داهم على الصحة العامة للمواطنين والمخالفة لقانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية والصناعية .

وقال محافظ الشرقية فى بيان له اليوم،إن وكيل وزارة الصحة قد قام بعرض مذكرة على المحافظ لإستصدار قرارغلق إداري لـ 20 منشآة غذائية متنوعة النشاط بعدد بمراكز ومدن المحافظة لإدارتها بدون ترخيص.

وأشر المحافظ بالموافقة حفاظاً على صحة العامة للمواطنين وتنفيذاً ﻷحكام القانون المنظمة في هذا الشأن.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من ضمان مستوى الخدمة المقدمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك في إطار الحفاظ على صحة المواطنين .

 


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