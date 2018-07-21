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لماذا أشاد وزير التنمية المحلية بتجربة محافظ البحيرة فى مواجهة الأزمات ؟

السبت، 21 يوليه 2018 12:19 م
لماذا أشاد وزير التنمية المحلية بتجربة محافظ البحيرة فى مواجهة الأزمات ؟ اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب علام عبد الغفار
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قدم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية،الشكر للمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للجهد المتميز فى تنظيم وإدارة مشروع التدريب العملى المشترك ( صقر 29 ) لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة البحيرة والذى شاركت وزارة التنمية المحلية فيه بالتنسيق مع مركز العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وقيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ، مما عكس صورة إيجابية وأبرز جهود المحافظة والعاملين بها .
 
وقال شعراوى فى بيان له اليوم إن هدف التدريب تنمية مهارة الأجهزة التنفيذية لمجابهة الأزمات والكوارث من خلال الإستخدام الأمثل للإمكانيات والوسائل بالمحافظة فى ظل المخاطر والتهديدات المحتملة بنطاق محافظة البحيرة .
 
وأوضح شعراوى إنه تم خلال التدريب تنفيذ إجراءات رفع حالة الإستعداد للأجهزة التنفيذية والأهداف الحيوية،وتنفيذ إصطفاف بنسبة 50% من المركبات والمعدات بالمحافظة وعناصر الدعم ( المرور – شركة المياه – الحماية المدنية – الغاز – الحراسات المشددة ) ورفع حالة إستعداد لعدد 3 مستشفي عام ( المعهد الطبى القومى بدمنهور – أبوحمص العام – إيتاى البارود العام ) ، كما تم فرض موقف طارئ واختبار عناصر النجدة والحماية المدنية والصحة والإسعاف وإخلاء مبنى مجلس مدينة دمنهور ومجمع دمنهور الثقافى ومركز المعلومات والتوثيق للمحافظة .

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اللواء محمود شعراوى

وزير التنمية المحلية

وزارة التنمية المحلية

صقر29

موجهة الازمات والكوارث

محافظة البحيرة




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