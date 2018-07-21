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لجنة النقل بالبرلمان: 110 مليارات جنيه لتطوير شبكة الطرق ببرنامج الحكومة

السبت، 21 يوليه 2018 12:00 ص
لجنة النقل بالبرلمان: 110 مليارات جنيه لتطوير شبكة الطرق ببرنامج الحكومة لجنة النقل بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل
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أوصت لجنة النقل فى تقريرها الخاص بالرد على برنامج الحكومة، بمتابعة تنفيذ المشروع القومى للطرق بمراحله المختلفة، وكذلك المشروعات الأخرى، ومدى الالتزام بالبرنامج الزمنى والفنى المحدد للتنفيذ.

 

وأوضحت اللجنة فى تقريرها، أن برنامج الحكومة استهدف الاستمرار فى تطوير شبكة الطرق والكبارى بتكلفة إجمالية تقترب من 110 مليارات جنيه، منها نحو 93.6 مليار مشروعات تنفيها الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، ما بين المشروع القومى للطرق وإنشاء وتطوير شبكة الطرق والكبارى الاستراتيجية.

 

وجاء فى تقرير اللجنة أيضًا، ضرورة مراعاة مطابقة الطرق والكبارى للمواصفات القياسية العالمية، والعمل على تزويدها بكافة الخدمات والإرشادات، ورفع كفاءة الطرق وزيادة عمرها الافتراضى والحفاظ على التهالك بما قد يتطلبه ذلك من استخدام أساليب جديدة ووضع ضوابط محددة لتخفيف الأحمال على الطرق ورفع القدرة التحميلية للكبارى.

 

وشددت اللجنة على ضرورة الاهتمام بإنشاء المزيد من الطرق فى المحافظات الحدودية مثل الوادى الجديد، والعمل على ربطها بمحاور رئيسية، لتعظيم الاستفادة من المشروعات التنموية المقامة بها، والاستفادة من الثروات الطبيعية المتوفرة بها، بالإضافة لربط شبكة الطرق بالموانئ البرية وذلك لتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، وضرورة إعداد خطة عاجلة لتقويم الوضع المالى والإدارى لبعض الشركات التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بما يحقق الأهداف المرجوة منها.


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