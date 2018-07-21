قيادى سلفى يصف برهامى بـ"مرشد السلفيين" ومحرك كتائبها

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وصف مدحت عمار القيادى السلفى، الداعية ياسر برهامى، رئيس الدعوة السلفية، بمرشد السلفيين ومحرك كتائبها، فى انتقاده اللاذع لهجوم أبناء الدعوة السلفية على الشيخ محمد حسين يعقوب الداعية المعروف بمقولة "غزوة الصناديق"، بزعم أنه – أى حسين يعقوب- وصفهم بأنهم يشبهون الديك الذى سيتحول لفرخة تبيض بسبب تنازلاتهم ومخالفتهم لمبادئ الفكر السلفى.

وقال مدحت عمار فى كلمة له عبر صفحته الرسمية: "الشباب اللى بيهاجم الشيخ محمد حسين يعقوب، أوعى تفتكر أنهم يهاجمون من دماغهم دى تعليمات من المرشد العام بتاعهم".

وأضاف مدحت عمار: "أقسم بالله قالها لى أحد كبارئهم حينما أخطأ نادر بكار عن فيلم المصلحة، فإن المرشد العام الدكتور ياسر برهامى أعطى تصريحا بالهجوم على نادر فقام كل الشباب وانتفض وهاجم نادرهم بعد السماح لهم، تبا للحزبية المقيتة".

ودارت معركة كلامية بين مشايخ الدعوة السلفية وحزب النور، والشيخ محمد حسين يعقوب، الداعية السلفى المعروف، وذلك بعد هجوم الثانى على أبناء الدعوة السلفية، والذى وصفهم فى منشور ساخر منه بأنهم يقدمون تنازلات وليسوا ثابتين على مبادئهم، بحجة الضرورات تبيح المحظورات، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، الأمر الذى أثار غضب أبناء الدعوة السلفية، وانهالت حملة من الهجوم من كوادر وأعضاء الدعوة عبر صفحاتهم، واصفين أنه غرر بالشباب وله العديد من المواقف الكارثية.