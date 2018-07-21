video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 يوليه 2018 03:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

قيادى سلفى يصف برهامى بـ"مرشد السلفيين" ومحرك كتائبها

السبت، 21 يوليه 2018 02:41 م
قيادى سلفى يصف برهامى بـ"مرشد السلفيين" ومحرك كتائبها برهامى ومحمد حسين يعقوب - أرشيفية
كتب كامل كامل
إضافة تعليق

وصف مدحت عمار القيادى السلفى، الداعية ياسر برهامى، رئيس الدعوة السلفية، بمرشد السلفيين ومحرك كتائبها، فى انتقاده اللاذع لهجوم أبناء الدعوة السلفية على الشيخ محمد حسين يعقوب الداعية المعروف بمقولة "غزوة الصناديق"، بزعم أنه – أى حسين يعقوب- وصفهم بأنهم يشبهون الديك الذى سيتحول لفرخة تبيض بسبب تنازلاتهم ومخالفتهم لمبادئ الفكر السلفى.

 

وقال مدحت عمار فى كلمة له عبر صفحته الرسمية: "الشباب اللى بيهاجم الشيخ محمد حسين يعقوب، أوعى تفتكر أنهم يهاجمون من دماغهم دى تعليمات من المرشد العام بتاعهم".

 

وأضاف مدحت عمار: "أقسم بالله قالها لى أحد كبارئهم حينما أخطأ نادر بكار عن فيلم المصلحة، فإن المرشد العام الدكتور ياسر برهامى أعطى تصريحا بالهجوم على نادر فقام كل الشباب وانتفض وهاجم نادرهم بعد السماح لهم، تبا للحزبية المقيتة".

 

ودارت معركة كلامية بين مشايخ الدعوة السلفية وحزب النور، والشيخ محمد حسين يعقوب، الداعية السلفى المعروف، وذلك بعد هجوم الثانى على أبناء الدعوة السلفية، والذى وصفهم فى منشور ساخر منه بأنهم يقدمون تنازلات وليسوا ثابتين على مبادئهم، بحجة الضرورات تبيح المحظورات، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، الأمر الذى أثار غضب أبناء الدعوة السلفية، وانهالت حملة من الهجوم من كوادر وأعضاء الدعوة عبر صفحاتهم، واصفين أنه غرر بالشباب وله العديد من المواقف الكارثية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

معركة كلامية بين الشيخ محمد حسين يعقوب وتلاميذ ياسر برهامى.. اعرف التفاصيل

مدحت عمار

ياسر برهامى

الدعوة السلفيةمحمد حسين يعقوب

اخبار عاجلة

اخبار مصر




لا تفوتك
روسيا اليوم: 4 آلاف شخص يرغبون فى شرب السائل الأحمر بتابوت الإسكندرية

روسيا اليوم: 4 آلاف شخص يرغبون فى شرب السائل الأحمر بتابوت الإسكندرية

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة بكلية الشرطة.. الضباط الجدد يقسمون أمام الرئيس على حفظ الوطن وردع المخاطر.. ويقدمون عروضا عسكرية وقتالية تظهر قوتهم.. ورئيس أكاديمية الشرطة: نشهد ميلاد جيل جديد تربى على ركائز علمية

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة بكلية الشرطة.. الضباط الجدد يقسمون أمام الرئيس على حفظ الوطن وردع المخاطر.. ويقدمون عروضا عسكرية وقتالية تظهر قوتهم.. ورئيس أكاديمية الشرطة: نشهد ميلاد جيل جديد تربى على ركائز علمية

فيديو وصور.. "لو بطلنا نحلم نموت".. "صفاء" كفها الأيمن بلا أصابع واليد اليسرى غير مكتملة.. بارعة بفن الكروشيه وتستخدم الإبرة بمهارة.. تصنع المفارش والفساتين بحرفية عالية.. وتؤكد: نفسى فى مشروع ومعرض لمنتجاتى

فيديو وصور.. "لو بطلنا نحلم نموت".. "صفاء" كفها الأيمن بلا أصابع واليد اليسرى غير مكتملة.. بارعة بفن الكروشيه وتستخدم الإبرة بمهارة.. تصنع المفارش والفساتين بحرفية عالية.. وتؤكد: نفسى فى مشروع ومعرض لمنتجاتى

فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

غيث

الشعب لازم يبقى سلفى

الشعب لازم يبقى سلفى مع الجلابية و البنطلون و الصندل و العباية و العصاية اسوة بالدعوة السلفية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة