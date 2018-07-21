فيديو.. منال العبسى: كفر الشيخ هى الأكثر سيرا على طريق التطور

كفر الشيخ – محمد سليمان

قالت الدكتورة منال العبسى، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية لإعداد القادة وتدريب النفس وتنمية مهارات التفكير الإبتكارى، ورئيس مجلس إدارة الجمعية العمومية لنساء مصر للتنمية، أنها وجدت رغبة كبيرة من قيادة المحافظة بكفر الشيخ على التنمية، وتلبية الطلبات بتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والحفاظ على المواطن المصرى فى ظل الاصلاح الاقتصادى، كما يجب على كل مواطن ان يعمل على تطوير بلدنا العظيمة مصر، وهذا ما يدعمة اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ للوصول الى التقدم والرقى، لافتة ان مبادرة " احنا السند " تعنى الوطن والمواطن وهى من منطلق أفكار نبيلة في منتهى الشفافية وهى مسئولية تقع على عاتق الجميع من مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى المتمثلة فى الجمعية العمومية لنساء مصر، وبنك الشفاء المصرى، وبنك الطعام المصرى، وبنك الكساء المصرى، وجمعية زوجات ضباط الشرطة، وجمعية رعاية المرضى، وبمشاركة وزارتى الشباب والرياضة والثقافة، بهدف القيام بالإصلاح الاقتصادى والإجتماعي بالقري الأكثر فقراً والأولى بالرعاية، حيث سنقوم بتفقد قرية مرشحة من خلال المحافظة، وتوزيع مواد غذائية وملابس، بالإضافة الي قافله طبية وبيطرية.

جاء ذلك خلال تفعيل مبادرة " احنا السند "، لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوزيع مساعدات على 500 أسرة أولى بالرعاية بحضور اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ ،واللواء شكرى الجندى، وسيد أحمد عيسى، والدكتور خالد الهلالى، والمحاسب محمد عبيدى، أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.

أضافت " العبسى "، أن كفرالشيخ من أكثر المحافظات التى تسير فى طريق التطور والتقدم وتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وان نجاح المرحلة الاولى يتوقف عليها نجاح المرحلتين القادمتين لذلك تم تفعيل اللجان للمتابعة تحت اشراف وإدارة اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، وهى إدارة حكيمة جداً تعمل على دعم وتشجيع التنمية للوصول بالمشروعات الى مستوى متميز يخدم ابناء المحافظة وتقديم الدعم اللازم للتطوير والوصول الى اعلى المستويات على مستوى الجمهورية.