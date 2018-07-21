فيديو.. شاهد لقطات حية لتدريبات حراس الوطن خريجى أكاديمية الشرطة

كتبت دينا الحسينى

حصل "اليوم السابع" على فيديو يوضح لقطات حية لتدريبات حراس الوطن من تدريبات الطلبة خريجى أكاديمية الشرطة.

يذكر أن أكاديمية الشرطة تقيم صباح اليوم حفلاً لتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة.

ويؤدى خريجو أكاديمية الشرطة الجدد، يمين الولاء للوطن وللشعب، قبل التصديق على تعيينهم برتبة ملازم، وتعيين الضباط المتخصصين برتبة ملازم أول، وسيقدم الخريجون عروضاً تظهر ما اكتسبوه من مهارات فائقة فى التعامل مع الخارجين على القانون، وكيفية تنفيذ الاقتحامات وتحرير الرهائن، وأبرز التدريبات التى تلقوها خلال فترة دراستهم بالكلية، وتظهر العروض الكفاءات الكبيرة التى تم تدريبهم عليها خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يلقى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، كلمة حول تطوير الأكاديمية وتحديث التدريب واستحداث المناهج بما يواكب التحديات والظروف الراهنة لتأهيل الطالب بدنيًا وعلميًا وتدريبًا وفكريًا وثقافيًا.

كما سيعلن رئيس الأكاديمية، عن أعداد خريجى دفعة أكاديمية الشرطة ونسبة النجاح؛ منهم طلاب وافدون، وطلاب دارسون للقانون باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكذا تخريج الحاصلين على الدبلومات الشرطية التى تمنحها كليه الدراسات العليا بالأكاديمية، طلاب الكوادر الأمنية الأفريقية الدارسين بمعهد بحوث الشرطة.