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فيديو جراف.. محظورات "التعليم العالى" لطلاب التنسيق

السبت، 21 يوليه 2018 04:20 م
فيديو جراف.. محظورات "التعليم العالى" لطلاب التنسيق
كتب ـ وائل ربيعى
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أخطاء فادحة قد يقع فيها الطلاب خلال تنسيق رغبات الجامعات، ولهذا أصدر مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى مجموعة من المحظورات على الطلاب، تعرف عليها.

1ـ لا تترك قائمة رغباتك ناقصة واكتب الـ"60 رغبة.

 

2ـ لا تطلع أحدا على رقمك السرى فقد يتلاعب فى تنسيق رغباتك

 

3ـ لن يتم إعادة تنسيق رغباتك مرة أخرى 

 

4ـ تقليل الاغتراب لا يعنى إعادة التنسيق

 

5ـ موقع التنسيق سيحاسبك على آخر تعديل أدخلته على الرغبات

 

6ـ لا تتخطى المدة الزمنية المقررة لمرحلة التنسيق بأى شكل.

 

7ـ تفحص جيدا الحدود الدنيا للكليات بالعام الماضى.

 

8ـ إذا كنت ترغب فى كلية من كليات القدرات لا تنسى اختباراتها.

 

9ـ اقرأ جيدا تعليمات موقع التنسيق قبل تسجيل الرغبات.

 

10ـ ضع كل كليات القطاع الذى ترغب فيه بقائمة الرغبات قبل الكليات الأخرى.


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التعليم العالى

موقع التنسيق

تنسيق 2018

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تنسيق الجامعات




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