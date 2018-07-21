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فيديو جراف.. رسائل أبناء الشهداء للمصريين أمام السيسي

السبت، 21 يوليه 2018 06:36 م
فيديو جراف.. رسائل أبناء الشهداء للمصريين أمام السيسي
أحمد حربى
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وجه مصطفى و أحمد، نجلا الشهيدين مالك مهران إمام، و محمد سعد عياد، وشقيقتهما رسائل هامة إلى المصريين أمام الرئيس السيسي، فى حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة.

مصطفى نجل الشهيد العميد مالك مهران إمام، مدير إدارة مرور بنى سويف، الذى اغتاله الإرهاب فى 18 أغسطس 2013، أثناء دفاعه عن ديوان محافظة بنى سويف، قال ..

1 أنا ابن الشهيد ومشروع شهيد وأصريت على دخول الشرطة لأستكمال المسيرة.

 2 هأجيب حق الشهداء ووالدى علمنى أن الفداء والتضحية أهم شئ بعد الإيمان بالله.

3 أعاهد الرئيس أمام المصريين على التضحية من أجل أمن مصر.

أضاف أحمد نجل شهيد القوات المسلحة المصرية العميد محمد سعد عياد، قائد مركز تدريب مشترك الأسلحة والذخيرة، الذى اغتاله الإرهاب فى 28 نوفمبر 2014، فى طابور العرض العسكرى قال..

4 بنقدم نفسنا من ميدان العزة والشرف والكرامة اللى منه هنجيب حق كل شهيد.

5 بقدم نفسى أنا ودفعتى دفعة 2018 لأجل مصر وشعب مصر.

6 رسالتنا العيش على الأرض أعزاء شرفاء أو الموت بشهادة فى سبيل الله.

أميرة نجلة محمد سعد مصطفى عياد، قالت ..

7 سأعزم الرئيس السيسى على حفل زفافى كما وعدنى بالحضور .

8 فرحانه وفخوره لأنى بنت البطل، وعلشان تخرج أحمد أخويا السند.

9 الخريجين أمل مصر ، وواثقين إنكم هتكلموا المشوار.

مى مالك مهران، قالت ..

10بعد استشهاد والدى أخويا مصطفى ساب كلية الصيدلة لاستكمال مسيرته .

مصر قوية ومحروسة، ودم والدى وكل الشهداء مش هيروح هدر.شايفين طابور الشهداء مبينتهيش.. ونموت كلنا ومصر تحيا وتعيش.

 


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