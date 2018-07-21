video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 يوليه 2018 03:41 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

غرق شباب بمصيف بلطيم وإنقاذ 10 آخرين

السبت، 21 يوليه 2018 03:02 م
غرق شباب بمصيف بلطيم وإنقاذ 10 آخرين الشاب الغريق
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

لقى شاب مصرعه غرقًا بشاطئ الأمل بمصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى بلطيم المركزى، تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة صرحت بدفن وتسليم جثامه لذويه.

 

قال طلبه على إسماعيل أبو زيد، رئيس قسم المتابعة بمصيف بلطيم، أن رجال الإنقاذ، تابعوا حالة الغرق التى تعرض لها "صلاح عادل عبد العزيز شلبى"، 32 سنة، من أحدى قرى مركز كفر الشيخ، بشاطئ الأمل، وتم إخراجه، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله لمستشفى بلطيم المركزى.

 

وأضاف رئيس قسم المتابعة، للـ "اليوم السابع"،أن فادى شميس، رئيس مدينة مصيف بلطيم، تابع إنقاذ 10 من المصطافين بشواطئ الأمل والنرجس، وحالتهم الصحية جيدة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مصيف بطيم فى كفر الشيخ كامل العدد

مصيف بلطيم

غرق شاب

شاطئ الامل

مستشفى بلطيم

الانقاذ النهرى

اخبار مصر

كفر الشيخ

اخبار المحافظات




لا تفوتك
روسيا اليوم: 4 آلاف شخص يرغبون فى شرب السائل الأحمر بتابوت الإسكندرية

روسيا اليوم: 4 آلاف شخص يرغبون فى شرب السائل الأحمر بتابوت الإسكندرية

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة بكلية الشرطة.. الضباط الجدد يقسمون أمام الرئيس على حفظ الوطن وردع المخاطر.. ويقدمون عروضا عسكرية وقتالية تظهر قوتهم.. ورئيس أكاديمية الشرطة: نشهد ميلاد جيل جديد تربى على ركائز علمية

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة بكلية الشرطة.. الضباط الجدد يقسمون أمام الرئيس على حفظ الوطن وردع المخاطر.. ويقدمون عروضا عسكرية وقتالية تظهر قوتهم.. ورئيس أكاديمية الشرطة: نشهد ميلاد جيل جديد تربى على ركائز علمية

فيديو وصور.. "لو بطلنا نحلم نموت".. "صفاء" كفها الأيمن بلا أصابع واليد اليسرى غير مكتملة.. بارعة بفن الكروشيه وتستخدم الإبرة بمهارة.. تصنع المفارش والفساتين بحرفية عالية.. وتؤكد: نفسى فى مشروع ومعرض لمنتجاتى

فيديو وصور.. "لو بطلنا نحلم نموت".. "صفاء" كفها الأيمن بلا أصابع واليد اليسرى غير مكتملة.. بارعة بفن الكروشيه وتستخدم الإبرة بمهارة.. تصنع المفارش والفساتين بحرفية عالية.. وتؤكد: نفسى فى مشروع ومعرض لمنتجاتى

فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة