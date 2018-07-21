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غدا.. انطلاق الأسبوع التدريبى الثالث للقيادات المحلية فى القليوبية

السبت، 21 يوليه 2018 01:59 م
غدا.. انطلاق الأسبوع التدريبى الثالث للقيادات المحلية فى القليوبية مركز النيل للإعلام
القليوبية - نيفين طه
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تنطلق فعاليات الأسبوع التدريبي الثالث لتأهيل القيادات المحلية والإدارية الرفيعة بمحافظة القليوبية، صباح غد، والذي ينظمه مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب في بنها بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية ، برعاية اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، والكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وأعلن الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام،فى بيان له اليوم أن الدكتور أحمد الشريف أمين عام مؤسسة القادة سيناقش مع المتدربين مفهوم ومهارات الإدارة والتخطيط الاستراتيجي بمستوياته المختلفة، إضافة إلى رفع الوعب بالعناصر الرئيسية للخطة الاستراتيجية.

جدير بالذكر أن البرنامج التأهيلى يستهدف التنظيمات الشبابية والنسائية والحزبية والقيادات الوسطى بالجهاز الإدارى بالمديريات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى، والذى انطلقت أولى فعالياته فى 8 يوليو ويستمر حتى 30 سبتمبر 2018 بهدف خلق كوادر سياسية وإدارية مؤهلة لانتخابات المجالس الشعبية والمحلية. إضافة لتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية فى المجالس الشعبية والمحلية ورفع مستويات التثقيف السياسى وإلقاء الضوء حروب الجيل الرابع والخامس والأثر السلبى لانتشار الشائعات وأهم التحديات التى تواجه الدولة المصرية.

 

 

 


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