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السبت، 21 يوليه 2018 11:38 ص
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ضبط 38 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 32 ألف جنيه فى حملة مرورية بالغربية

السبت، 21 يوليه 2018 10:37 ص
ضبط 38 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 32 ألف جنيه فى حملة مرورية بالغربية حملة مرورية -أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد أشرف مرسى مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية لإحكام الرقابة على الطرق وضبط تعريفة الركوب، ومدى التزام السائقين بتنفيذها وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.

وأسفرت الحملة عن ضبط 38 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، وتحرير 260 مخالفة على نموذج 125، وتحرير 78 مخالفة انتظار خاطئ والتصالح فى 374 مخالفة فورية مقابل تحصيل 32 ألفا و250 جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة.

 


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