ضبط 38 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 32 ألف جنيه فى حملة مرورية بالغربية

وأسفرت الحملة عن ضبط 38 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، وتحرير 260 مخالفة على نموذج 125، وتحرير 78 مخالفة انتظار خاطئ والتصالح فى 374 مخالفة فورية مقابل تحصيل 32 ألفا و250 جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة.