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السبت، 21 يوليه 2018 12:21 م
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ضبط 1501 هارب من أحكام وتحصيل 46 ألف جنيه خلال 24 ساعة بالغربية

السبت، 21 يوليه 2018 11:17 ص
ضبط 1501 هارب من أحكام وتحصيل 46 ألف جنيه خلال 24 ساعة بالغربية ضبط متهمين - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن، ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 1501 هارب من أحكام، منهم 240 هاربا من أحكام حبس جزئى، ومستأنف، و1240 هارب من حكم غرامة، و21 حكم مخالفة، كما تم تحصيل 46527 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.


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