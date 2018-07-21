ضبط طن و700 كيلو لحوم وكبدة وسجق مجمدة غير صالحة بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكن ضباط مباحث رأس غارب المنوطين بتأمين كمين الزعفرانة شمال البحر الأحمر، من ضبط سيارة ربع نقل قيادة المدعو "إسلام . أ" 35 سنة وصاحب محل لحوم مجمدة، مقيم رأس غارب، محمل عليها كمية من اللحوم المجمدة غير صالحة .

وتبين أن السيارة تقل 616 كجم كبدة، 900 كجم لحوم مجمدة، 125 كجم سجق، بإجمالى 1700 كجم غير مدون عليها أى بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية.

بانتداب مفتش أغذية رأس غارب، تبين أن الحمولة غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومخالفة لاشتراطات نقل وتداول اللحوم المجمدة، وغير مستوفية للاشتراطات الصحية، نظراً لنقلها بسيارة ربع نقل مكشوفة وغير مجهزة بمبردات للحفاظ على سلامة المجمدات بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10/1966 والقانون رقم 281/1994 .

وبسؤاله قرر بتحميله تلك المضبوطات من إحدى الثلاجات بمحافظة السويس لبيعها بمدينة رأس غارب، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1378 جنح قسم رأس غارب لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.