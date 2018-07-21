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ضبط سيارة محملة بالدقيق المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالشرقية

السبت، 21 يوليه 2018 03:13 م
ضبط سيارة محملة بالدقيق المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالشرقية السيارة المحملة بالدقيق
الشرقية - إيمان مهنى
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تمكنت مديرية التموين بالشرقية، من ضبط سيارة محملة بدقيق بلدى مدعم، قبل بيعها بالسوق السوداء .

ذكر بيان مديرية التموين بالشرقية، إن قطاع تموين جنوب المحافظة،شن حملة تفتيشية مفاجئة برئاسة كمال بلتاجى رئيس قطاع جنوب، على مدينة بلبيس، وأسفرت عن ضبط سياره نصف نقل محمل عليها 12 شيكارة دقيق بلدى مدعم، بفاتورة بتاريخ لاحق، ومتلاعب فيها ومعدله بتاريخ 19/ 7 وتم تحرير الواقعه بمحضر رقم 33051 جنح بلبيس ضد سائق السيارة، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

كما تم تحرير 11 تقرير مخالفة للمخابز الموجودة بنطاق دائرة المركز نقص وزن وموصفات .

 


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