صور.. ندوات إرشاية عن مرضى الجلد العقدى وتحصين 122 ألف ماشية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت عدد من قرى محافظة كفر الشيخ، عقد ندوات إرشادية عن مرض الجلد العقدى وأنفلونزا الطيور والذبح الآمن، بالإضافة لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدى، وعقد لقاءات مع أطباء البيطرى لتبادل الخبرات .

قال الدكتور عبدالحكيم أبو إسماعيل مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، إنه تم عقد عدة ندوات إرشادية بعدد من قرى المحافظة، منها بالجمعية الزراعية بالسالمية التابعة لمركز فوه، وبالوحدة الصحية لقرية سنديون، عن أنفلونزا الطيور، والذبح الآمن، ومرض الجلد العقدى، بحضور عدد من الأطباء البيطريين.

وأضاف أبو إسماعيل لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحصين 122 ألف رأس ماشية من الأبقار والماعز والأغنام من مرض الجلد العقدى، مؤكداً أن أعمال التحصين مستمرة بالقرى وبالأسواق وبالأكمنة، وخاصة كمين 30 يونيو "القرضا سابقا" ، كما عقد الدكتور زغلول خضر مساعد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، لقاء مع مجموعة من أطباء مديرية الطب البيطرى "الإدارات الداخلية والحقلية" بكفر الشيخ، لتبادل الخبرات، مؤكداً أن حملة مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع مباحث التموين، تمكنت من ضبط 94 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر ومغشوشة، وتحرر المحضر وجارى العرض على النيابة المختصة .



تبادل الخبرات بين الأطباء البيطريين بكفر الشيخ



تحصين الأغنام بكفر الشيخ