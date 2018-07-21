صور.. مدير أمن الإسماعيلية يتفقد مناطق العبور والبلابسة والشارع البحرى

الإسماعيلية – صبرى غانم

تفقد اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية يرافقه مساعده للشئون المالية والإدارية اللواء عادل أنور، والعميد حمدى عبد النبى مدير مرور المحافظة، والعميد عادل صيام مأمور قسم ثان، والمقدم هانى منصور رئيس مباحث قسم ثان، مناطق العبور والبلابسة والشارع البحرى بدائرة قسم ثان الاسماعيلية، وذلك للتأكد من التواجد الشرطى والأمنى فى هذه المناطق.

وخلال جولته التفقدية التقى مدير الأمن ومرافقيه بالعديد من المواطنين بهذه المناطق، واستمع مدير الأمن لأراء المواطنين حول التواجد الأمنى فى الشارع الإسماعيلى، وقدم المواطنين الشكر إلى مدير الأمن على تواجده بصفة مستمرة بينهم فى الشارع، والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على سرعة حلها.





كلام الصور

1العميد عادل صيام يتحدث لمدير الامن

2مدير الامن والقيادات اثناء الجولة

3احد المواطنين يتحدث للقيادات

4مدير الامن يستمع لاحد المواطنين

5سيدة تتحدث الى مدير الامن

6جانب من الجولة

7مدير الامن فى احد الشوارع

8مدير الامن يستمع للمواطنين

9جانب من الجولة

10مدير الامن يستمع للاهالى

11رجل مسن يتحدث مع مدير الامن

12جانب من الجولة

13القيادات الامنية فى شوارع الاسماعيلية

14مدير الامن يصافح المواطنين