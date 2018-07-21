صور.. مدير أمن الإسماعيلية يتفقد مناطق العبور والبلابسة والشارع البحرى

تفقد اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية يرافقه مساعده للشئون المالية والإدارية اللواء عادل أنور، والعميد حمدى عبد النبى مدير مرور المحافظة، والعميد عادل صيام مأمور قسم ثان، والمقدم هانى منصور رئيس مباحث قسم ثان، مناطق العبور والبلابسة والشارع البحرى بدائرة قسم ثان الاسماعيلية، وذلك للتأكد من التواجد الشرطى والأمنى فى هذه المناطق.
وخلال جولته التفقدية التقى مدير الأمن ومرافقيه بالعديد من المواطنين بهذه المناطق، واستمع مدير الأمن لأراء المواطنين حول التواجد الأمنى فى الشارع الإسماعيلى، وقدم المواطنين الشكر إلى مدير الأمن على تواجده بصفة مستمرة بينهم فى الشارع، والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على سرعة حلها.
كلام الصور
1العميد عادل صيام يتحدث لمدير الامن
2مدير الامن والقيادات اثناء الجولة
3احد المواطنين يتحدث للقيادات
4مدير الامن يستمع لاحد المواطنين
5سيدة تتحدث الى مدير الامن
6جانب من الجولة
7مدير الامن فى احد الشوارع
8مدير الامن يستمع للمواطنين
9جانب من الجولة
10مدير الامن يستمع للاهالى
11رجل مسن يتحدث مع مدير الامن
12جانب من الجولة
13القيادات الامنية فى شوارع الاسماعيلية
14مدير الامن يصافح المواطنين
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