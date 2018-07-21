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صور.. مدير أمن الإسماعيلية يتفقد مناطق العبور والبلابسة والشارع البحرى

السبت، 21 يوليه 2018 07:17 م
صور.. مدير أمن الإسماعيلية يتفقد مناطق العبور والبلابسة والشارع البحرى جانب من الجولة
الإسماعيلية – صبرى غانم
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تفقد اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية يرافقه مساعده للشئون المالية والإدارية اللواء عادل أنور، والعميد حمدى عبد النبى مدير مرور المحافظة، والعميد عادل صيام مأمور قسم ثان، والمقدم هانى منصور رئيس مباحث قسم ثان، مناطق العبور والبلابسة والشارع البحرى بدائرة قسم ثان الاسماعيلية، وذلك للتأكد من التواجد الشرطى والأمنى فى هذه المناطق.

وخلال جولته التفقدية التقى مدير الأمن ومرافقيه بالعديد من المواطنين بهذه المناطق، واستمع مدير الأمن لأراء المواطنين حول التواجد الأمنى فى الشارع الإسماعيلى، وقدم المواطنين الشكر إلى مدير الأمن على تواجده بصفة مستمرة بينهم فى الشارع، والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على سرعة حلها.

مدير امن الإسماعيلية يتفقد دائرة قسم ثان ويلتقى المواطنين (1)
 
 
مدير امن الإسماعيلية يتفقد دائرة قسم ثان ويلتقى المواطنين (2)
 
 

 

مدير امن الإسماعيلية يتفقد دائرة قسم ثان ويلتقى المواطنين (3)
 
 
مدير امن الإسماعيلية يتفقد دائرة قسم ثان ويلتقى المواطنين (4)
 
 
مدير امن الإسماعيلية يتفقد دائرة قسم ثان ويلتقى المواطنين (5)
 
 
مدير امن الإسماعيلية يتفقد دائرة قسم ثان ويلتقى المواطنين (6)
 

 

مدير امن الإسماعيلية يتفقد دائرة قسم ثان ويلتقى المواطنين (7)
 

 

مدير امن الإسماعيلية يتفقد دائرة قسم ثان ويلتقى المواطنين (8)
 

 

مدير امن الإسماعيلية يتفقد دائرة قسم ثان ويلتقى المواطنين (9)
 

 

مدير امن الإسماعيلية يتفقد دائرة قسم ثان ويلتقى المواطنين (10)
 

 

مدير امن الإسماعيلية يتفقد دائرة قسم ثان ويلتقى المواطنين (11)
 

 

مدير امن الإسماعيلية يتفقد دائرة قسم ثان ويلتقى المواطنين (12)
 

 

مدير امن الإسماعيلية يتفقد دائرة قسم ثان ويلتقى المواطنين (13)
 

 

مدير امن الإسماعيلية يتفقد دائرة قسم ثان ويلتقى المواطنين (14)
 

 

 

 

كلام الصور

 

1العميد عادل صيام يتحدث لمدير الامن

 

2مدير الامن والقيادات اثناء الجولة

 

3احد المواطنين يتحدث للقيادات

 

4مدير الامن يستمع لاحد المواطنين

 

5سيدة تتحدث الى مدير الامن

 

6جانب من الجولة

 

7مدير الامن فى احد الشوارع

 

8مدير الامن يستمع للمواطنين

 

9جانب من الجولة

 

10مدير الامن يستمع للاهالى

 

11رجل مسن يتحدث مع مدير الامن

 

12جانب من الجولة

 

13القيادات الامنية فى شوارع الاسماعيلية

 

14مدير الامن يصافح المواطنين

 

 

 

 


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