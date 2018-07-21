صور.. محافظ المنيا يتفقد طريق الشرفا ويتابع لجنة تفادى تكرار الحوادث

كتب فريق المحافظات

تفقد عصام البديوى محافظ المنيا، اليوم، طريق الشرفا لمتابعة أعمال اللجنة الفنية المشكلة لدراسة ومعرفة أوجه الخلل واسباب الحوادث بتلك المنطقة .

رافق المحافظ العمدة عثمان عضو مجلس النواب وأعضاء اللجنة الفنية المشكلة وهم محمد سيد رئيس مركز ومدينة المنيا و المهندسة ايفيت إسحاق مدير مديرية الطرق والكبارى والمهندس بهاء أبو البيه مدير عام الطرق بالمنيا و العميد عادل جلال مدير إدارة المرور و الدكتور حمدى بديع استاذ مساعد هندسة الطرق والمرور بجامعة المنيا .

طالب المحافظ أعضاء اللجنة بضرورة الاستماع لآراء المواطنين حول ايجاد حلول من شأنها الحد من كثرة الحوادث بالمنطقة باعتبارها منفذ هام لسيارات النقل إلى الطريق الصحراوى الشرقى ومركز تجمع كبير لعمال المحاجر .

أكد المحافظ فى بيان أنه يجرى حاليا دراسة الطرق البديلة لسير النقل الثقيل المتجه من الطريق الصحراوى الشرقى والمنيا الجديدة الى مدينة المنيا والتى تمر بقرية الشرفا لافتا ان جميع الطرق المقترحة كبديل هى قيد الدراسة ولم يؤخذ فيها قرار لدراسة كافة الاوجه للبديل المطروح بالتنسيق مع إدارة المرور وهيئة الطرق، كذلك دراسة المقترحات الخاصة بتغطية الترعة و إقامة نيو جرسى اسفل الطريق وازالة بعض العقارات بالطريق لتوسعته بعد تعويض اصحابها بمعرفة الوحدة المحلية .

واوضح المحافظ أن اللجنة ستتقدم بالحلول المقترحة قبل نهاية الأسبوع الحالى وسيتم منع النقل الثقيل من المرور حتى إنهاء أعمال المعالجة الفنية للطريق، بالإضافة إلى وضع علامات إرشاديه بالمطبات التى تم تركيبها فوق الطريق قبل المنحدر بقليل لتخفيف السرعة .

يذكر أن طريق الشرفا وقع به حادثاً فجر الخميس الماضي، و أسفر عن مصرع 12 شخص وإصابة 28 أخرين، معظمهم من عمال المحاجر، نتيجة اصطدام سيارة نقل محملة بالأسمنت وأخرى ربع نقل تحمل عمال محاجر بمنزل مكون من طابقين ويضم أسفله كافتيريا .



محافظ المنيا يتفقد طريق الشرفا



محافظ المنيا يتفقد طريق الشرفا



محافظ المنيا يتفقد طريق الشرفا



محافظ المنيا يتفقد طريق الشرفا