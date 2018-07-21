video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 يوليه 2018 04:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الفيوم يتفقد أعمال مشروع "انطلاقة جديدة نحو مستقبل أفضل"

السبت، 21 يوليه 2018 03:13 م
صور.. محافظ الفيوم يتفقد أعمال مشروع "انطلاقة جديدة نحو مستقبل أفضل" الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم
الفيوم - رباب الجالي
إضافة تعليق

تفقد الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، أعمال مشروع انطلاقة جديدة نحو مستقبل أفضل الممول من الصندوق الإجتماعى بحضور الدكتورة نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الإجتماعى للحماية الإجتماعية والمهندس أشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و إيمان ذكى وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالفيوم.

كما تفقد محافظ الفيوم مراحل مراجعة وتنقيح قوائم اسماء المنتفعين من مشروع تكافل وكرامة بلجان المسائلة بمديرية التضامن الإجتماعى واستبعاد غير المستحقين الذين لا ينطبق عليهم شروط الصرف من تكافل وكرامة وإعداد قوائم جديدة لإرسالها إلى وزارة التضامن واعتمادها للصرف.

واشار محافظ الفيوم فى بيان إلى أنه بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر سيتم توفير قروض لغير المستحقين بفوائد بسيطة بالإضافة الى توفير فرص عمل بالقطاع الخاص والتأمين على الحياة من خلال الشهادات المطروحة للتأمين.

وأكد محافظ الفيوم أن المحافظة لا تدخر جهداً فى رفع العبء عن المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب لدفع عجلة التنمية وزيادة الانتاج ورفع مستوى معيشة الأفراد.

 

محافظ الفيوم يتفقد مشروع انطلاقة جديدة (1)
محافظ الفيوم يتفقد مشروع انطلاقة جديدة 

 

محافظ الفيوم يتفقد مشروع انطلاقة جديدة (2)
محافظ الفيوم يتفقد مشروع انطلاقة جديدة 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الأوقاف" تطلق قافلة دعوية إلى محافظة الفيوم الجمعة المقبلة

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
جماهير أستون فيلا ترحب بـ ناصف ساويرس وتتوقع عودة النادى لحصد البطولات

جماهير أستون فيلا ترحب بـ ناصف ساويرس وتتوقع عودة النادى لحصد البطولات

روسيا اليوم: 4 آلاف شخص يرغبون فى شرب السائل الأحمر بتابوت الإسكندرية

روسيا اليوم: 4 آلاف شخص يرغبون فى شرب السائل الأحمر بتابوت الإسكندرية

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة بكلية الشرطة.. الضباط الجدد يقسمون أمام الرئيس على حفظ الوطن وردع المخاطر.. ويقدمون عروضا عسكرية وقتالية تظهر قوتهم.. ورئيس أكاديمية الشرطة: نشهد ميلاد جيل جديد تربى على ركائز علمية

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة بكلية الشرطة.. الضباط الجدد يقسمون أمام الرئيس على حفظ الوطن وردع المخاطر.. ويقدمون عروضا عسكرية وقتالية تظهر قوتهم.. ورئيس أكاديمية الشرطة: نشهد ميلاد جيل جديد تربى على ركائز علمية

فيديو وصور.. "لو بطلنا نحلم نموت".. "صفاء" كفها الأيمن بلا أصابع واليد اليسرى غير مكتملة.. بارعة بفن الكروشيه وتستخدم الإبرة بمهارة.. تصنع المفارش والفساتين بحرفية عالية.. وتؤكد: نفسى فى مشروع ومعرض لمنتجاتى

فيديو وصور.. "لو بطلنا نحلم نموت".. "صفاء" كفها الأيمن بلا أصابع واليد اليسرى غير مكتملة.. بارعة بفن الكروشيه وتستخدم الإبرة بمهارة.. تصنع المفارش والفساتين بحرفية عالية.. وتؤكد: نفسى فى مشروع ومعرض لمنتجاتى

فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة