صور.. محافظ الفيوم يتفقد أعمال مشروع "انطلاقة جديدة نحو مستقبل أفضل"

الفيوم - رباب الجالي

تفقد الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، أعمال مشروع انطلاقة جديدة نحو مستقبل أفضل الممول من الصندوق الإجتماعى بحضور الدكتورة نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الإجتماعى للحماية الإجتماعية والمهندس أشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و إيمان ذكى وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالفيوم.

كما تفقد محافظ الفيوم مراحل مراجعة وتنقيح قوائم اسماء المنتفعين من مشروع تكافل وكرامة بلجان المسائلة بمديرية التضامن الإجتماعى واستبعاد غير المستحقين الذين لا ينطبق عليهم شروط الصرف من تكافل وكرامة وإعداد قوائم جديدة لإرسالها إلى وزارة التضامن واعتمادها للصرف.

واشار محافظ الفيوم فى بيان إلى أنه بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر سيتم توفير قروض لغير المستحقين بفوائد بسيطة بالإضافة الى توفير فرص عمل بالقطاع الخاص والتأمين على الحياة من خلال الشهادات المطروحة للتأمين.

وأكد محافظ الفيوم أن المحافظة لا تدخر جهداً فى رفع العبء عن المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب لدفع عجلة التنمية وزيادة الانتاج ورفع مستوى معيشة الأفراد.



محافظ الفيوم يتفقد مشروع انطلاقة جديدة