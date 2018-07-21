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السبت، 21 يوليه 2018 04:48 م
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صور.. مجلس مدينة الزينية بالأقصر: إزالة 7 حالات تعدٍ على أراضى أملاك الدولة

السبت، 21 يوليه 2018 04:00 م
صور.. مجلس مدينة الزينية بالأقصر: إزالة 7 حالات تعدٍ على أراضى أملاك الدولة إزالة تعديات علي أراضى أملاك الدولة
الأقصر – أحمد مرعى
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قاد رجال الوحدة المحلية لمجلس مدينة الزينية شمال الأقصر، اليوم السبت، حملة موسعة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، حيث قاد الحملة عبد المحسن ربيع رئيس مركز ومدينة الزينية، بمرافقة اللواء جمال إبراهيم والقوة المرافقة، وتفقد أعمال الحملة اللواء طارق علام مدير أمن الاقصر.

 

وأسفرت الحملة عن إزالة حالتين تعدٍ على أراضى تابعة للاوقاف، و2 حالتين تعدٍ على أراضى الاصلاح الزراعى، وحالة تعدٍ على أرض تابعة لجهاز مدينة طيبة، وحالة أراضى تابعة للزراعة، و2 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة.

 

وأكد المسئولون، على استمرار حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة من المهد وفقا لتوجيهات محمد بدر محافظ الأقصر بتكثيف حملات الإزالة للتعديات.

 

مجلس مدينة الزينية يزيل 7 حالات تعدي علي أراضي أملاك الدولة (1)
مجلس مدينة الزينية يزيل 7 حالات تعدٍ على أراضى أملاك الدولة
مجلس مدينة الزينية يزيل 7 حالات تعدي علي أراضي أملاك الدولة (2)
مجلس مدينة الزينية يزيل 7 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة 
مجلس مدينة الزينية يزيل 7 حالات تعدي علي أراضي أملاك الدولة (3)
مجلس مدينة الزينية يزيل 7 حالات تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة

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